Die Messe A\FAIR in Augsburg: Ist der Name zu kompliziert?

Früher war im Messewesen in Augsburg sicher nicht alles besser, aber manches einfacher. Man kannte die Augsburger Frühjahrsausstellung, kurz afa. Sie war über Jahrzehnte eine sehr erfolgreiche Verbraucherschau, doch das Interesse von Ausstellern und Besuchern ging immer mehr zurück. Die afa ist Geschichte. Erstmals fand am Wochenende die neue Verbraucherschau A\FAIR statt, die von der Messe Augsburg selbst veranstaltet wird. Im Paket waren vier weitere Messen (Immobilientage, Volt, Intersana und Creativmesse). Nicht wenige Besucher sind zumindest aufgrund dieser Konstellation etwas ins Rätseln gekommen. Wofür steht die A\FAIR und bleibt es beim Namen? Messe-Geschäftsführer Lorenz Rau klärt auf.

Die Augsburger bedienen sich an einem englischen Begriff

Rau sagt: „Der Name A\FAIR steht für Augsburg (A) und für Messe (englisch: Fair).“ Man habe in der Kommunikation den Namen A\FAIR sowie Beschreibungen der Messe stets im obigen Sinne verwendet. Rau meint: „Nach der ersten Durchführung am vergangenen Wochenende sehen wir uns in der Namenswahl bestätigt.“ Mehr als 30.000 Besucher kamen an drei Tagen auf das Messegelände. Der Name verspreche etwas Neues und Frisches. Er sei positiv besetzt.

Gewöhnungsbedürftig war bei der Premiere des Messepakets, dass unterschiedliche Konzepte unter einem Dach vereint sind. Messe-Geschäftsführer Rau hält dies für einen guten Weg: „Die A\FAIR ist Teil eines Messebündnisses und deckt die Themenbereiche Region und Heimat, Freizeit und Tourismus sowie Heim und Genuss ab.“ Rau spricht von einem „Messebündnis“. Auch dies sei in der Vermarktung kommuniziert worden. Fünf Einzelmessen hätten sich zu einem Verbund zusammengeschlossen, „um alle an einem Termin stattfinden zu lassen“. Alle Einzelmessen hätten in der eigenen Zielgruppe die Eigenständigkeit bewahrt.

Messechef Rau: Termin im März hat sich bewährt

Für die Messe Augsburg sei klar, dass am Namen festgehalten werde. Auch der Termin Anfang März habe sich in diesem Jahr angesichts der Rückmeldungen von Ausstellern und Besuchern grundsätzlich bewährt.