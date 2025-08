Die B17 bekommt einen Deckel: Drohen zwei Jahre Dauerstau im Augsburger Westen?

Im Augsburger Westen könnten Autofahrer zum Ende des Jahrzehnts für längere Zeit im Dauerstau stecken: Auf Höhe von Stadtbergen wird die B17 zur Verbesserung des Lärmschutzes mit einem „Deckel“ ausgestattet. 2027 könnte das Genehmigungsverfahren für die Überdachung starten, so das Staatliche Bauamt zuletzt im Stadtberger Stadtrat. Während der Arbeiten wird es voraussichtlich auf eine Teilsperrung mit nur noch einer Spur je Richtung hinauslaufen. Eine genaue Planung zum Bauzeitenablauf gibt es noch nicht.

Deckel für die B17: Staatliches Bauamt in Augsburg geht von zwei Jahren Bauzeit aus

Die Folgen dürften aber erheblich sein: Als die Stadt Augsburg zwischen Kriegshaber und Bärenkeller vor zehn Jahren die Fahrbahndecke sanierte und es für einige Wochen nur eine Spur je Richtung gab, kam es auf der B17 und auf selbst gesuchten Schleichwegen zu massiven Staus. Auch in diesem Frühsommer staute sich der Verkehr während der Asphalt-Sanierung auf Höhe Pfersee. Während die Fahrbahnsanierungen nur wenige Wochen dauern, geht das Bauamt für den Deckel von etwa zwei Jahren Bauzeit aus.

Die B17 - mit 65.000 Fahrzeugen täglich die am stärksten befahrene Straße in Augsburg (von der Autobahn abgesehen) - verläuft zwischen Pfersee und Kriegshaber auf etwa 1,5 Kilometern Länge auf Stadtberger Flur. Dort ist der Lärmschutz schon länger ein Thema. Die schon bestehende Unterführung unter der Stadtberger Bismarckstraße (dort wurde beim Bau vor knapp 40 Jahren eine Grünanlage auf dem Deckel angelegt) soll nun im Süden bis zum Stadtberger Hallenbad und in Richtung Norden bis zur Stadtgrenze an der Flandernstraße verlängert werden. Aus Stadtberger Sicht geht ein lange verfolgter Wunsch in Erfüllung.

Baustelle auf der B17: Gibt es Wechselwirkungen zum Bau der Linie 5?

Welche Folgen das Vorhaben für Augsburg haben wird, ist noch nicht absehbar, doch Staus sind eine erwartbare Konsequenz. Zur Frage, inwieweit der mögliche Bau der Straßenbahnlinie 5 davon betroffen sein könnte, äußerte sich die Stadt Augsburg am Montag nicht. Es gibt aktuell weder Baurecht noch ein zeitliches Ziel für den Bau der 5er durch die Bürgermeister-Ackermann-Straße, doch eine gleichzeitige Baustelle auf der B17 für den Tunnel mit Einschränkungen auf der Ackermann-Straße wegen Tram-Bauarbeiten dürfte kaum machbar sein. Allerdings ist ohnehin unwahrscheinlich, dass die Stadtwerke so schnell zum Schuss kommen: Ein Bauantrag für die Linie 5 ist aktuell nicht absehbar. Sollte er kommen, drohen in fernerer Zukunft aber womöglich erneut Einschränkungen auch auf der B17, weil die Tram irgendwie über die Bundesstraße gebracht werden muss und die bestehende Brücke dafür nicht breit genug sein dürfte.

Die Lärmverbesserung in Stadtbergen könnte auch Begehrlichkeiten bei B17-Anwohnern in Augsburg wecken. Aufgrund der gestiegenen Verkehrsmengen ist die B17 inzwischen lauter als bei ihrem Bau prognostiziert. Auf Höhe Göggingen/Pfersee setzt die Stadt Augsburg seit Jahren auf lärmschluckenden Asphalt, um die Werte zu dämpfen. Dort wurde der Lärmschutz nach dem kreuzungsfreien Ausbau des Knotens Gabelsbergerstraße neu bewertet, sodass die Stadt unter Zugzwang kam. Auf Höhe Kriegshaber - also anschließend an den geplanten Deckel - wurde bereits ein höherer Lärmpegel kalkuliert, weil dieser Abschnitt etwa zehn Jahre später fertig wurde. Inwieweit die Stadt Augsburger hier möglichen Nachbesserungsbedarf sieht, blieb am Montag unklar. In der Lärmkarte der Stadt ist die B17 kein Lärmhotspot mit vielen betroffenen Bürgern.