Die Bauarbeiten für den neuen „Ochsen“ in Göggingen haben begonnen

Noch ist das Grundstück des ehemaligen „Ochsen“ in Göggingen eine große Baulücke - doch bald werden an der Kreuzung Klausenberg/Bgm.-Aurnhammer-Straße ein neues Gasthaus und Wohnungen entstehen. Die Bauarbeiten haben begonnen, gerade werden die Fundamente für das neue Projekt gegossen, heißt es vom Bauherrn, der Augsburger Hasen AG. Wie berichtet entstehen dort eine Gaststätte mit Wirtsgarten und Terrasse und ein eigenes Gebäude mit 25 Wohn- sowie zwei Gewerbeeinheiten. Auch eine Tiefgarage ist unter dem Grundstück geplant. Der neue Ochse soll einen großen Veranstaltungsraum erhalten, der auch den Gögginger Vereinen zur Verfügung stehen wird. (att)
Göggingen
