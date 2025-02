Maximilian und Anna vorn: Die beliebtesten Augsburger Vornamen des Jahrtausends

Als im Jahr 1990 der Film „Kevin - Allein zu Haus“ erschien, löste er unter Eltern einen wahren Hype aus: Im Jahr 1991 war Kevin der beliebteste Jungenname in Deutschland, bis Mitte der 1990er hielt der Trend an. Seither gibt es immer wieder Vornamen, die für einige Zeit beliebt sind und dann wieder aus den Namensranglisten verschwinden. Doch welche Namen wurden in den vergangenen Jahren in Augsburg konstant häufig verwendet? Dafür haben wir die Babynamen-Statistik der Stadt von 2000 bis 2024 analysiert.

Maximilian in Augsburg dauerhaft sehr beliebt

Ein Jungenname, der sich in den vergangenen Jahren in Augsburg dauerhaft großer Beliebtheit erfreute, ist Maximilian. Seit dem Jahr 2000 erhielten über 1300 Kinder diesen Namen als ersten Vornamen, kein anderer Name wurde in der Stadt häufiger gewählt.

Damit ist Maximilian in Augsburg deutlich beliebter, als in anderen Regionen des Landes. In den bundesweiten Ranglisten landete der Name seit 2000 kein einziges Mal unter den Top-fünf. In Augsburg war Maximilian nach der Jahrtausendwende hingegen gleich zwölfmal der jeweils meistgewählte Jungenname eines Jahres. Zuletzt nahm die Beliebtheit des Namens allerdings auch in Augsburg leicht ab. Im vergangenen Jahr wurden dort lediglich 38 Neugeborene Maximilian genannt. Das ist der niedrigste Wert der vergangenen 25 Jahre.

Die Namen Daniel und Michael werden unbeliebter – Noah im Trend

Neben Maximilian waren Lukas und Jonas seit der Jahrtausendwende sehr populär. Deutlich an Beliebtheit verloren haben dafür die Namen Daniel und Michael. Zählten sie zu Beginn der 2000er-Jahre noch zu den beliebtesten männlichen Vornamen in Augsburg, wurden sie zuletzt nur noch jeweils knapp 15 Mal pro Jahr ausgewählt.

Voll im Trend liegt dafür aktuell Noah. Noch im Jahr 2001 erhielten lediglich sieben Babys diesen Namen, im vergangenen Jahr waren es ganze 52. Damit war Noah 2024 der beliebteste Jungenname in ganz Augsburg.

Anna löst Dauerbrenner Julia bei den Mädchen-Vornamen ab

Bei den Mädchen war Julia nach der Jahrtausendwende lange Zeit sehr beliebt in Augsburg. Zwischen 2000 und 2006 war der Name mit einer Ausnahme stets unter den Top-drei der am meisten genutzten Vornamen, in drei Jahren davon sogar auf Platz eins. Seither nahm die Beliebtheit allerdings etwas ab. Insgesamt liegt Julia auf der Rangliste der beliebtesten Augsburger Mädchen-Vornamen seit 2000 nur noch auf Platz sechs.

Der beliebteste Augsburger Mädchen-Vorname war in den vergangenen 25 Jahren Anna. Insgesamt 1055 Mal wählten Eltern den Namen seit 2000 für ihr Kind aus. Damit weicht Augsburg auch bei den Mädchen-Vornamen etwas vom deutschen Durchschnitt ab: Während Anna in den vergangenen Jahren bundesweit etwas an Beliebtheit verlor, zählte der Name in Augsburg zuletzt weiterhin zu den am häufigsten gewählten Namen.

Emilia aktuell sehr beliebt – Sarah nur noch selten

Hinter Anna folgen Lena und Laura als beliebteste Augsburger Vornamen seit der Jahrtausendwende. Stark an Popularität eingebüßt hat der Name Sarah. Wurden zu Beginn der 2000er-Jahre noch jährlich über 50 Mädchen so genannt, waren es seit 2021 stets weniger als 15.

Voll im Trend liegt in Augsburg aktuell Emilia. Nur 59 Mal wählten Eltern diesen Namen zwischen 2000 und 2007 insgesamt, von 2017 bis 2024 wurde der Name zusammengerechnet hingegen ganze 414 Mal ausgewählt. Auch deutschlandweit war Emilia seit 2021 jedes Jahr der beliebteste Mädchen-Vorname.