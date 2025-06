Die besten Großstädte zum Baden – Augsburg sehr weit vorn

Die Pfingstferien sind in vollem Gange, doch nicht nur Schülerinnen und Schüler werden am kommenden Wochenende die Abkühlung im See oder Freibad suchen. In ländlicheren Gegenden meist kein Problem, dort gibt es häufig viele und bzw. oder große Seen. In der Stadt hingegen ist die Suche nach dem passenden Plätzchen nicht immer so leicht. Das Bewertungs- und Buchungsportal „HolidayCheck“ hat jüngst 30 deutsche Großstädte auf genau dieses Phänomen untersucht: Wo gibt es die höchste Dichte an Badestellen im Vergleich zur Stadtfläche?

Augsburg auf Platz 2 laut Erhebung von HolidayCheck: Dort kann man am besten Baden

Das Portal hat den eigenen Angaben zufolge auf Basis von Google Maps Daten untersucht, in welchen der 30 größten deutschen Städte die meisten Bademöglichkeiten in Form von Naturbadestellen am See oder (Stadt)Strand, Freibädern und Hallenbädern zu finden sind. Gezählt wurden lediglich die Möglichkeiten, die über die Postleitzahl offiziell einer Stadt zugeordnet werden konnten.

Den ersten Platz der Auswertung belegt Mannheim in Baden-Württemberg. Dort kommen auf 7,6 Quadratkilometer Stadtfläche eine Bademöglichkeit - der beste Wert im Vergleich.

Dicht gefolgt von Platz zwei: Augsburg. Dort sind es eine Bademöglichkeit pro 9,18 Quadratkilometer Stadtfläche. Insgesamt gibt es laut der Erhebung in Augsburg 16 Badestellen bei einer Stadtfläche von 147 Quadratkilometern. Top 3 ist Stuttgart mit 9,42 Quadratkilometern pro Badestelle.

Doch welche sind nun die schönsten Badeseen in und um Augsburg? Eine Übersicht.

Ranking der 30 größten deutschen Städte und ihrer Bademöglichkeiten

Insgesamt 30 Städte wurden bei der Erhebung ausgewertet. Das sind die Top 10 des Rankings:

Mannheim Augburg Stuttgart Berlin Hannover Karlsruhe Nürnberg München Düsseldorf Essen

Die meisten Badestellen zählt Berlin mit insgesamt 82 Stück. Allerdings kommt bei einer Stadtfläche von 891 Quadratkilometern lediglich ein Wert von 10,9 Quadratkilometern pro Badestelle heraus. Den letzten Platz der Erhebung belegt im Übrigen Münster in Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es nur alle 33,7 Quadratkilometer eine Badestelle.

