Die Elitetruppe der Augsburger Polizei wird 50: Was über das „MEK“ bekannt ist

Der Mann lebte unter falscher Identität in Augsburg, offenbar schon seit einiger Zeit. Zielfahnder hatten ihn als Verdächtigen eines Verbrechens identifiziert; im Juni 2021 soll er in Belgien an einem Mord beteiligt gewesen sein. Der Rumäne, 22 Jahre alt, galt als bewaffnet und aggressiv. Da seine Festnahme ein Einsatz war, der es in sich hatte, holten die Beamten eine Gruppe dazu, die speziell für derartige Situationen ausgebildet und trainiert ist: das Mobile Einsatzkommando der Augsburger Polizei, kurz MEK. Seit 50 Jahren besteht die Einheit, die oft dann gerufen wird, wenn es heikel und potenziell lebensgefährlich wird – und über die nur wenig bekannt ist.
