Nach brutaler Attacke: Wie gefährlich ist der öffentliche Raum in Augsburg?

Die beiden Männer, einer 21, einer 22 Jahre alt, sind eigentlich Freunde. Oder waren es zumindest bis zu jenem Vorfall vor gut einer Woche in Oberhausen. Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden in der Silvesternacht auf offener Straße aneinander. Gegen 4 Uhr morgens, heißt es, habe daraufhin der 21-Jährige in der Jörg-Breu-Straße auf seinen Kumpel eingeschlagen, ihm mehrfach ins Gesicht getreten. Das Opfer wurde daraufhin bewusstlos, es musste mit schweren Verletzungen in die Klinik. Die Gewalttat ist sicherlich ein Sonderfall in ihrer Intensität und Konsequenz – aber keine Ausnahme. Seit Jahren steigt in Augsburg die Gewalt im öffentlichen Raum, wie Zahlen der Polizei nahelegen. Es gibt aber auch eine positive Entwicklung.

