„Zeichen der Solidarität“: So reagieren Augsburger Juden auf den neuen Friedenspreisträger

Die Nachricht, dass Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, den diesjährigen Augsburger Friedenspreis erhalten soll, hat bei Augsburger Juden zu großer Freude geführt. „Wir beglückwünschen Josef Schuster zu dieser großen Ehre“, sagte Israel Feder, Pressesprecher der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg (IKG), unserer Redaktion. Die jüdische Gemeinde in Deutschland sei in seinen Lebzeiten noch nie so unter Druck gestanden wie seit dem 7. Oktober 2023, als die Terrororganisation Hamas Israel angegriffen und mehr als tausend Jüdinnen und Juden ermordet hatte. Deshalb sei der Zeitpunkt für dieses Zeichen der Solidarität besonders wichtig, so Feder.

Augsburger Juden freuen sich für den diesjährigen Friedenspreisträger

Bis zuletzt war unbekannt, wer den Augsburger Friedenspreis 2025 bekommen würde. David und Nechama Lisowski, Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Augsburg, feierten bei der Friedenstafel auf dem Augsburger Rathausplatz mit. „Wir waren überrascht von der Nachricht“, sagte David Lisowski. Auch er lobte den Zeitpunkt der Bekanntgabe. „Die Lage der Juden in Deutschland und der Welt ist so instabil und unsicher, wie lange nicht“, sagte Lisowski. Es sei ein wichtiges Zeichen der Stadtgesellschaft an die Jüdinnen und Juden. (klijo)