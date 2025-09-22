Die Jakobervorstadt ist belebt wie lange nicht

Die Jakobervorstadt in Augsburg ist in diesen Wochen ein lebendiger Stadtteil. Das Kulturlet am Jakoberwallturm läuft noch bis Sonntag, 28. September. Es gibt an den Wochenenden ein buntes Kulturprogramm. Am Samstag war noch einiges mehr los. Ein Hinterhofflohmarkt erlebte seine zweite Auflage. Es war jedenfalls einiges los.

Knapp 60 Höfe im Viertel machten mit. Beteiligt war zudem die Fuggerei, die während der Aktion freien Eintritt gewährte. Dies war zuletzt auch während der Jakober Kirchweih der Fall. Die Organisatoren des Flohmarkts waren mit dem Interesse der Besucher sehr zufrieden. „Es wurde einiges verkauft“, hieß es am Ende. Viele Anwohner nutzten das schöne Wetter am Samstag auch für gesellige Runden in den Hinterhöfen.

An anderer Stelle rückt die Jakobervorstadt ebenfalls ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Es geht um die aktuelle Situation der Kahnfahrt. Das beliebte Ausflugsziel hat wirtschaftlich Probleme, weil die Zahl der Gäste beschränkt ist. Es gibt nur einen Rettungsweg. Die Stadt Augsburg verspricht eine Lösung. Ein zweiter Notausgang soll bald kommen. In den Wintermonaten ruht der Betrieb.