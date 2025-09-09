Es gibt endlich Perspektiven für die Kahnfahrt

Der Hilferuf von Tourismusmanager Götz Beck hat gefruchtet. Die Stadt Augsburg hat sich mit zeitlicher Verspätung endlich klar zur Kahnfahrt positioniert. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle macht klar, dass die Verwaltung das Ausflugsziel in der Jakobervorstadt als wichtiges Element in der Stadtentwicklung sieht. Dieses Bekenntnis war überfällig. Die Aussagen sind getätigt, jetzt müssen Taten folgen.

