Die Kahnfahrt in Augsburg darf in wirtschaftlicher Not neue Hoffnung schöpfen

Kommentar

Es gibt endlich Perspektiven für die Kahnfahrt

Das Bekenntnis der Stadt Augsburg zum beliebten Ausflugsziel war überfällig. Der zweite Rettungsweg eröffnet neue Chancen.
Michael Hörmann
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Für die Kahnfahrt in Augsburg gibt es Perspektiven. Ein zweiter Rettungsweg kommt.
    Für die Kahnfahrt in Augsburg gibt es Perspektiven. Ein zweiter Rettungsweg kommt. Foto: Michael Hochgemuth

    Der Hilferuf von Tourismusmanager Götz Beck hat gefruchtet. Die Stadt Augsburg hat sich mit zeitlicher Verspätung endlich klar zur Kahnfahrt positioniert. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle macht klar, dass die Verwaltung das Ausflugsziel in der Jakobervorstadt als wichtiges Element in der Stadtentwicklung sieht. Dieses Bekenntnis war überfällig. Die Aussagen sind getätigt, jetzt müssen Taten folgen.

