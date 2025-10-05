Goldener Oktober an der Kahnfahrt in Augsburg: Bootsbetrieb ruht

Die Kahnfahrt gilt als beliebtes Ausflugsziel in Augsburg. Am Samstag zeigte sich der goldene Oktober in der Jakobervorstadt. Der Blick auf den Stadtgraben und die Stadtmauer unterstreichen die Idylle des Geländes. Boote waren allerdings nicht zu sehen. Kein Wunder: Der Betrieb in der Kahnfahrt ist beendet.

Auch die Saison in der Gastronomie ist vorbei. Das Team hat sich in der Winterpause verabschiedet. Ab April 2026 möchte man wieder für die Besucher da sein, heißt es. Zuletzt gab es Diskussionen um die Zukunft der Kahnfahrt.

Stadt Augsburg verspricht zweiten Rettungsweg

Die Stadt Augsburg verspricht einen zweiten Rettungsweg. Er ist nötig, damit künftig mehr Gäste gleichzeitig die Anlage besuchen dürfen. Derzeit liegt die Grenze bei 60 Personen. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sagt: „Nach Prüfung verschiedener Varianten soll in der anstehenden Winterpause ein zweiter Rettungsweg und damit die Voraussetzung für eine erweiterte Gastronomie geschaffen werden.“