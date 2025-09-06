Icon Menü
Die Kahnfahrt in Augsburg kämpft ums wirtschaftliche Überleben

Augsburg

„Wirtschaftlich so nicht zu betreiben“: Die Sorge um die Augsburger Kahnfahrt wächst

Das Ausflugsziel öffnet derzeit nur bei schönem Wetter. Dass nur 60 Personen gleichzeitig aufs Areal dürfen, erschwert einen wirtschaftlichen Betrieb. Nun gibt es Forderungen.
Von Michael Hörmann
    •
    •
    •
    Der Betrieb in der Augsburger Kahnfahrt ist extrem wetterabhängig. Die Verantwortlichen schlagen deshalb nun Alarm.
    Der Betrieb in der Augsburger Kahnfahrt ist extrem wetterabhängig. Die Verantwortlichen schlagen deshalb nun Alarm. Foto: Michael Hörmann

    Wohin führt der Weg der Kahnfahrt in Augsburg? Das beliebte Ausflugsziel in der Jakobervorstadt hat wirtschaftliche Probleme. In jetziger Art und Weise ist der Betrieb nicht überlebensfähig, sagt Tourismusdirektor Götz Beck, der die Entwicklung der Kahnfahrt intensiv begleitet. Die Regio Augsburg Tourismus kümmert sich im Auftrag der Stadt Augsburg um die Organisation. Beck hat unter anderem dafür gesorgt, dass in diesem Jahr ein neuer Pächter den Kiosk übernommen hat. Nun, zum Ende der Saison, sagt der Tourismusdirektor: „Mit einer beschränkten Personenanzahl von 60 Besuchern und ohne überdachte Gastro ist die Kahnfahrt wirtschaftlich nicht zu betreiben.“ Die Auflage besteht, weil es nur einen Notausgang gibt. Gibt es Hoffnung?

