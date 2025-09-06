„Wirtschaftlich so nicht zu betreiben“: Die Sorge um die Augsburger Kahnfahrt wächst

Wohin führt der Weg der Kahnfahrt in Augsburg? Das beliebte Ausflugsziel in der Jakobervorstadt hat wirtschaftliche Probleme. In jetziger Art und Weise ist der Betrieb nicht überlebensfähig, sagt Tourismusdirektor Götz Beck, der die Entwicklung der Kahnfahrt intensiv begleitet. Die Regio Augsburg Tourismus kümmert sich im Auftrag der Stadt Augsburg um die Organisation. Beck hat unter anderem dafür gesorgt, dass in diesem Jahr ein neuer Pächter den Kiosk übernommen hat. Nun, zum Ende der Saison, sagt der Tourismusdirektor: „Mit einer beschränkten Personenanzahl von 60 Besuchern und ohne überdachte Gastro ist die Kahnfahrt wirtschaftlich nicht zu betreiben.“ Die Auflage besteht, weil es nur einen Notausgang gibt. Gibt es Hoffnung?
Augsburg
