Die bunten Klaviere in Augsburg haben ausgespielt: Warum keine Verlängerung möglich ist

Es war ein mehrwöchiges Unterhaltungsangebot in Augsburgs Innenstadt: An mehreren Plätzen standen bunte Klaviere. Wer Lust hatte, konnte spielen. Den Passanten gefielen die Darbietungen. Wenn gespielt wurde, denn das Wetter machte den Organisatoren in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung. An vielen Tagen ruhten die abgedeckten Klaviere. Jetzt sind sie abgebaut und bereits weg. Warum gab es keine Verlängerung?

Aktion endet: Klaviere von „Play me, Augsburg“ sollen 2026 zurückkehren

Augsburg Marketing hat die Veranstaltung organisiert. Sie fand zum neunten Mal in Augsburg statt. Ekkehard Schmölz von Augsburg Marketing sagt: „Eine Verlängerung war in diesem Jahr nicht möglich.“ Das habe mehrere Gründe. Das sehr wechselhafte Wetter habe den Klavieren stark zugesetzt, „insbesondere was die Stimmung der Instrumente betrifft“. Diese Faktoren ließen sich leider nicht beeinflussen.

Am Sonntag war letzter Tag der Aktion. Der Abtransport der Klaviere sei bereits eingeplant gewesen, so Schmölz, und organisatorisch nicht kurzfristig verlängerbar. Zudem: Die Wetterprognosen für die kommenden Tage seien wenig erfreulich. Schmölz setzt auf das Jahr 2026: „Im kommenden Jahr feiern wir zehn Jahre Play Me, Augsburg.“ Dafür plane man, die Klaviere bereits im August aufzustellen.