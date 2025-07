Die Perlachturm-Kuppel befindet sich jetzt in ihrem Ausweich-Quartier

Die Perlachturm-Kuppel hat am Freitagvormittag für die kommenden eineinviertel Jahre ihren endgültigen Platz vor dem Augsburger Rathaus gefunden: Ein Autokran hob das Blechdach auf eine Stahlkonstruktion, wo sie bis November 2026 stehen bleibt und aus nächster Nähe bestaunt werden kann. Der so entstandene Infopavillon soll am 11. August für Bürger freigegeben werden und über die Sanierung informieren, die nun in eine neue Phase getreten ist.

Wie berichtet, war die Perlach-Kuppel am Donnerstagmorgen in einer mehrstündigen Aktion mit einem Kran von der Spitze des Turms abgelassen und auf dem Boden neben dem Rathaus abgesetzt worden. Die Idee, sie gleich auf das Pavillon-Gerüst zu setzen, musste verworfen werden – dafür hätte die Kuppel mit ihren 13 Tonnen zu weit am Ausleger des Krans gehangen. Das Konstrukt war drei Tonnen schwerer als geschätzt. Am Freitagvormittag fuhr deshalb ein Autokran vor, der die Angelegenheit erledigte.

Icon Galerie 16 Bilder Am Donnerstag war es endlich so weit: Die Kuppel wurde vom Perlachturm auf den Rathausplatz gehoben. Das erzeugte spektakuläre Bilder.

Ein Problem: die Kuppel durch die Abspanndrähte der Straßenbahn-Oberleitung hindurch zu manövrieren. Die Zentimeter-Arbeit zog sich über mehr als eine Stunde hin, Arbeiter am Boden gaben der Kuppel mit Seilen die richtige Richtung vor, dann setzte das Kupferdach auf den Pavillon-Streben auf.

Bauarbeiten am Perlachturm in Augsburg gehen jetzt in eine neue Phase

Auf dem Perlachturm gehen die Arbeiten nun in eine neue Phase. Nachdem das Dach entfernt ist, wird das sanierungsbedürftige Naturstein-Geschoss mit der Aussichtsplattform abgebaut. Bis zum Ende des Jahres laufen dann die Abbrucharbeiten im Treppenhaus – mit dem Kran kann die zerlegte Betontreppe aus dem Inneren des Turms nach oben herausgehoben werden, bevor die neue Stahltreppe ab Anfang 2026 eingebaut wird. Damit es in den dann oben offenen Turm nicht hineinregnet, wird ein verschiebbares Dach angebracht. Im November 2026 soll die Turmzwiebel auf das dann wieder aufgebaute oberste Geschoss gesetzt werden, im September 2027 ist ein Abschluss der Sanierung geplant.

Die Stadtwerke haben am Freitagmittag die Haltestelle Rathausplatz, die wegen der Interims-Position der Kuppel kurzzeitig um etwa 50 Meter verlegt worden war, wieder zurückverlegt. Es gebe nun wieder genug Platz für einen normalen Haltestellenbetrieb.