Zu Besuch bei einer der letzten Gartenbahnen Augsburgs

Plus Der Augsburger Christian Uffinger hat mit seinem Vater eine Modellbahn im Garten gebaut. Früher gab es einige davon, heute hält die der Kriegshaber Familie einen traurigen Rekord.

Modelleisenbahnen faszinieren viele Menschen, egal ob jung oder alt. Auch der Augsburger Christian Uffinger gehört zu ihnen, doch er hat im Garten seines Elternhauses in Kriegshaber etwas Außergewöhnliches zu bieten: die wahrscheinlich letzte private Gartenbahn Augsburgs.