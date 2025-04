Lechhauser Zeitkapsel für Heimkino-Fans: Die letzte Videothek Augsburgs

Wer die Räumlichkeiten in der Neuburger Str. 18 zum ersten Mal betritt, fühlt sich wie ein Zeitreisender. Doch es gibt sie wirklich noch – die letzte Videothek in Augsburg. Auch wenn die Regalwände mit den bunten DVD- und Blu-ray-Covern an längst vergangene Zeiten erinnern: Besucher befinden sich nicht in einem Museum für Popkultur der Achtziger und Neunziger Jahre. Die Filme, die man in der Videothek Lechhausen ausleihen kann, sind mitnichten allesamt alte Schinken. Als wäre das große Videotheken-Sterben seit Mitte der 2000er Jahre nie geschehen, wird die Videothek in Lechhausen Monat für Monat mit Neuerscheinungen bestückt, die erst vor kurzem im Kino zu sehen waren – „Gladiator 2“ , „Hagen – Im Tal der Nibelungen“ und „Alter weißer Mann“ beispielsweise. Wer einen Film am gleichen Tag zurückbringt, bezahlt 1,30 Euro. Am nächsten Tag sind 2,60 Euro für das Heimkino-Erlebnis fällig.

