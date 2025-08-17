Die Polizei sucht nach Fahrraddieben

Am Donnerstag kam es in Augsburg zu mehreren Fahrraddiebstählen. Im Stadtteil Bärenkeller wurden zwei Fahrräder an einem Abstellplatz eines Freibades im Oberen Schleißweg gestohlen. Die beiden Besitzer hatten ihre Räder gegen 13.45 Uhr versperrt, bei ihrer Rückkehr gegen 18.15 Uhr waren diese verschwunden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Oberhausen unter 0821/323-2510 entgegen.

In der Innenstadt entwendeten Unbekannte in der Jakoberstraße ein schwarzes E-Bike der Marke Bulls. Die Besitzerin hatte das Rad zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 16 abgestellt. Auch hier bittet die Polizei, Zeugenhinweise unter 0821/323-2310 an die Inspektion Augsburg Ost zu melden. (att)