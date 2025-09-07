Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Die Sperrung des Augsburger Bahnhofsvorplatzes sorgt für Kritik

Augsburg

„Die Wut bleibt an uns hängen“: Sperrung des Bahnhofsvorplatzes sorgt für gemischte Gefühle

Der Vorplatz des Augsburger Hauptbahnhofs ist wieder gesperrt. Taxifahrer ärgern sich, weil ihre Fahrgäste Nachteile haben. Andere empfinden die Situation als Erleichterung.
Von Charlotte Sophie Rühl
    • |
    • |
    • |
    Kemal Sudzokan (links) und Kus Cemalettin fahren Taxi und sind jeden Tag am Hauptbahnhof. Dass er nun wieder zur Baustelle wird, ärgert sie. Sabine Ortloff und Thorsten Emmert (Bild rechts) von der Bahnhofsmission dagegen finden die Situation gar nicht so schlecht.
    Kemal Sudzokan (links) und Kus Cemalettin fahren Taxi und sind jeden Tag am Hauptbahnhof. Dass er nun wieder zur Baustelle wird, ärgert sie. Sabine Ortloff und Thorsten Emmert (Bild rechts) von der Bahnhofsmission dagegen finden die Situation gar nicht so schlecht. Foto: Charlotte Rühl

    Es ist nicht mal ein halbes Jahr her, dass am Augsburger Hauptbahnhof die Container abgebaut wurden, die während des Umbaus als Ausweichquartiere für Läden aus der Bahnhofshalle dienten. Jetzt sind bereits wieder neue Provisorien aufgestellt: Diesmal sollen auf dem Bahnhofsvorplatz unter anderem die Bahnhofsmission und das Fundbüro untergebracht werden, während Gleis eins saniert wird. Einziehen in die Container können die Einrichtungen in ein paar Wochen. Die anhaltende Sperrung des Bahnhofvorplatzes ist für Händler und Fahrgäste teils schwer nachvollziehbar, vor allem Taxifahrer fühlen sich von den Maßnahmen betroffen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden