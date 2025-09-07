„Die Wut bleibt an uns hängen“: Sperrung des Bahnhofsvorplatzes sorgt für gemischte Gefühle

Es ist nicht mal ein halbes Jahr her, dass am Augsburger Hauptbahnhof die Container abgebaut wurden, die während des Umbaus als Ausweichquartiere für Läden aus der Bahnhofshalle dienten. Jetzt sind bereits wieder neue Provisorien aufgestellt: Diesmal sollen auf dem Bahnhofsvorplatz unter anderem die Bahnhofsmission und das Fundbüro untergebracht werden, während Gleis eins saniert wird. Einziehen in die Container können die Einrichtungen in ein paar Wochen. Die anhaltende Sperrung des Bahnhofvorplatzes ist für Händler und Fahrgäste teils schwer nachvollziehbar, vor allem Taxifahrer fühlen sich von den Maßnahmen betroffen.

