Die Stadt Augsburg tritt beim Bau von Brunnen auf die Bremse - trotz Klimawandel

Die Stadt Augsburg will beim Bau neuer Brunnen auf die Bremse treten. Grund sind die Unterhaltskosten, die bei einem Fontänenfeld bei bis zu 15.000 Euro jährlich liegen können. Inzwischen nehmen Landschaftsarchitekten auf so gut wie jedem neu gestalteten Platz einen Brunnen als gestalterisches Element auf. Man müsse sich die Frage stellen, ob alle Vorhaben umsetzbar seien, so Baureferent Steffen Kercher (parteilos).

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klimawandel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis