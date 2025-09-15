„Die Stadt ist relativ tot“: Augsburger Laden Sportkind schließt Anfang nächsten Jahres

Die Augsburger Innenstadt verliert ein weiteres inhabergeführtes Geschäft an prominenter Stelle. Der Laden „Sportkind“, der an der Ecke Rathausplatz/Philippine-Welser Straße Tennis- und Sportkleidung anbietet, schließt Anfang nächsten Jahres. Die Inhaberinnen Nadine Lux und Gabi Windisch konzentrieren sich lieber wieder nur auf ihr Online-Geschäft, das sie seit 16 Jahren betreiben. Mit ihren modernen Werbemonitoren im Schaufenster, die die Stadt ursprünglich verbieten wollte, hatten die Augsburgerinnen vor drei Jahren eine hitzige Grundsatzdebatte angestoßen, bei der die Verwaltung schließlich zurückrudern musste. Wie sie den Erfolg nachträglich bewerten und warum sie für ihren Shop in der Innenstadt trotzdem keine Zukunft mehr sehen.
