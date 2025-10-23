Die Augsburger Surfwelle hat eröffnet – aber der Wassermangel ist ein Problem

Eigentlich sollte die neue Augsburger Surfwelle am Senkelbach gegenüber dem Plärrergelände schon lange in Betrieb gehen. Immer wieder konnten Passanten hinter dem Bauzaun im vergangenen Jahr auch Surferinnen und Surfer dabei beobachten, wie sie auf ihrem Brett durch das Wasser navigierten. Jedoch nur im Testbetrieb. Auch der Sommer 2025 verstrich, ohne dass die Welle offiziell geöffnet werden konnte. Im September aber war es nun soweit: Das Onlinebuchungssystem für die rund 900 Mitglieder der Surffreunde wurde freigeschaltet, die Sportler können darüber nun Slots für ihren ersten Ritt auf der neuen Augsburger Welle buchen.

Eine offizielle Eröffnung des Projekts, für das Fördermitteln von 90.000 Euro von der Stadt Augsburg und 200.000 Euro vom Freistaat in Aussicht gestellt wurden, gab es allerdings noch nicht. Die, so heißt es von den Surffreunden, sei für 2026 geplant. Momentan liege die Priorität darauf, allen ordentlichen Mitgliedern auf die Welle und das Board zu helfen - mittelfristig soll die Welle dann über Tagesmitgliedschaften auch für Nichtmitglieder buchbar sein. Für die Mitglieder ist zunächst ein zweieinhalbstündiger Einführungskurs geplant. Doch aktuell sei das wegen des Wassermangels in der Wertach, ausgelöst durch den geringen Niederschlag im Voralpengebiet, herausfordernd.

Augsburger Surfwelle: Wassermangel bremst den Start

Der hatte das Team schon im Testbetrieb, vor allem im Sommer 2025, immer wieder ausgebremst und dafür gesorgt, dass sich die Eröffnung nach hinten verschob. „Ohne Wasser können wir Sicherheits- und Betriebsoptimierungen nicht testen, nicht weiterentwickeln und unsere Wellenwärterinnen und -wärter nicht wie erhofft ausbilden“, so ein Sprecher des Vereins. Dennoch treffe man bei den Mitgliedern, die deshalb noch auf ihre Augsburger Premiere warten müssen, auf viel Rücksicht und Geduld. Diejenigen, die bereits surfen konnten, seien begeistert und meldeten zurück, dass sich die Welle bei ausreichend Wasser sehr gut surfen lasse.

Theoretisch könnte täglich von 8 bis 20 Uhr gesurft werden. Da aber in Augsburg, anders als bei der Eisbachwelle in München, immer ehrenamtliche Wellenwärter, die gleichzeitig ausgebildete Rettungsschwimmer sind, vor Ort sein müssen, sei der Betrieb abhängig davon, wann diese Zeiträume anbieten können und wollen. Aktuell ist das Gelände noch von mit Werbebannern bespannten Bauzäunen umgeben, die neugierigen Zuschauern und Passanten die Sicht auf die Welle und die Sportler erschweren.

Die Umzäunung soll nach Auskunft des Vereins nicht dauerhaft bestehen bleiben. Sie sei nicht dazu da, die Welle zu verstecken, sondern sorge für die Sicherheit der Öffentlichkeit und der auf der Baustelle arbeitenden Personen. Es sei vollkommen klar, so der Sprecher, dass Flusssurfen beste Unterhaltung sei und Passanten begeistert stehen bleiben. Vor allem Kinder und Jugendliche stünden aktuell oft lange am Bauzaun, um das Spektakel zu beobachten – auch wenn das derzeit nur aus einiger Entfernung möglich ist.

Zuschauer sind aus Sicht der Surffreunde zunächst „nicht relevant“

Aus Sicht des Vereins seien Zuschauerinnen und Zuschauer aber zunächst einmal nicht relevant. „Gerade auf Anfänger und Anfängerinnen übt es sogar Druck aus, wenn zu viele Leute zuschauen“, heißt es auf Anfrage. Gerne wolle man Augsburg mit der Anlage eine zugängliche Attraktion geben, die weit über die Stadtgrenzen hinaus Anziehungskraft entwickelt. „Hierbei müssen aber die Anlieger berücksichtigt werden. Für uns hat es größte Wichtigkeit, die Toleranz unserer Nachbarn und Nachbarinnen nicht zu verlieren.“ Deshalb wolle man den öffentlichen Bereich vor der Surfwelle gerne im Einvernehmen mit allen Interessensträgern möglichst verträglich, nachhaltig und attraktiv entwickeln und gestalten.

Verein will das Umfeld der Augsburger Surfwelle attraktiv und verträglich gestalten

Augsburgs Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) ist froh, dass die Surfwelle nun in den regulären Betrieb starten konnte. Auch wenn die Nutzung derzeit auf Vereinsmitglieder beschränkt sei, entfalte die Anlage bereits jetzt positive Wirkung. „Sie stärkt das Stadtimage, fördert den Trendsport und setzt ein Zeichen für moderne Freizeitgestaltung im urbanen Raum.“ Die Surfwelle zeige, wie kreative Ideen mit öffentlicher Förderung Realität werden können – und sie bringe frischen Wind in die lokale Sportlandschaft. Gerade auch für junge Menschen. Für den Bau habe man die übliche Förderquote in Höhe von 30 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten als Zuschuss angewendet, wie sie alle Sportvereine bei Neubau oder Sanierung ihrer Anlage beantragen könnten, sagt Enninger. Er hofft, dass sich die Surfwelle langfristig als offener Ort für „Bewegung, Begegnung und modernes Stadtleben“ etabliert.