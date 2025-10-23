Die Augsburger Surfwelle ist eröffnet – doch sie muss sich jetzt auch nach außen öffnen

Eine Surfwelle, das sei in Bayern mittlerweile ein „Großstadtkriterium“, hat Bayerns Sport- und Innenminister im Frühjahr 2023 gesagt, als der Baubeginn der Welle im Augsburger Senkelbach gefeiert wurde. Nürnberg hatte da schon eine, auch in München gibt es seit Langem mehrere stehende Wellen, darunter die berühmte Eisbachwelle. Die hatten viele Augsburger wohl auch im Kopf, als sie von den Plänen in unmittelbarer Nähe des Plärrergeländes hörten. Sie freuten sich auf einen Ort, an dem man die tollkühnen Männer und Frauen auf ihren Boards auf der Welle beobachten kann; auf einen neuen Freizeithotspot und Treffpunkt in der Stadt, der vor allem im Sommer urbanes Lebensgefühl versprüht – Großstadt eben.

Aktuell wirkt das Gelände der Surfwelle wenig einladend

Doch noch ist davon in Augsburg nicht viel zu sehen und zu spüren. Auch nachdem kürzlich still und leise der offizielle Betrieb für die 900 Vereinsmitglieder angelaufen ist, wirkt das Gelände wenig einladend. Bauzäune mit Werbebannern versperren Schaulustigen weiterhin die Sicht auf die Sportler. Der Verein, der in den vergangenen Jahren mit viel ehrenamtlichem Engagement das Projekt verwirklichen konnte, verweist auf Sicherheitsaspekte und darauf, dass sich gerade Anfänger durch Zuschauer gestört fühlen könnten. Natürlich werde der Zaun in Zukunft weichen. Aber man wolle das Umfeld der Welle vor allem mit Rücksicht auf die Anwohner verträglich entwickeln. Das ist zweifelsohne wichtig, trotzdem wäre es wünschenswert, dass die Surfwelle nicht nur ein Vereinsgelände bleibt, sondern sich nach außen öffnet – auch für Zuschauer.

Schließlich wurden von den Gesamtkosten von 400.000 Euro fast 300.000 Euro über Förderungen des Freistaats und der Stadt finanziert. Nur so wird die Surfwelle überregionale Strahlkraft für Augsburg haben, die Stadt als Wirtschaftsstandort und Tourismusdestination voranbringen und die umliegenden Stadtquartiere aufwerten. Ziele, die sich der Verein auf die Fahnen geschrieben hat - und die in den kommenden Monaten mit Leben gefüllt werden müssen.