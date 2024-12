Die Tafeldecker servieren im Bürokomplex Weitblick 1.7

Als Gastronomiebetrieb in der Fuggerei hat sich das Unternehmen „Die Tafeldecker“ einen Namen gemacht. Im Sommer wird zudem im Innenhof der Fuggerei ein Biergarten betrieben. Auch als Caterer sind die Tafeldecker aktiv. Nun gibt es in Augsburg ein weiteres Betätigungsfeld. Aufgetischt wird in einem großen Bürokomplex im Innovationspark. Das Gebäude Weitblick 1.7, das an die B17 grenzt, ist markant. Das Lokal ist nicht nur für Mieter des Bürogebäudes geöffnet, es ist öffentlich zugänglich.

Es gibt Frühstück und Mittagessen

Torsten Ludwig, Geschäftsführer der „Tafeldecker“ informiert über das gastronomische Konzept: „Wir bieten eine abwechslungsreiche, hausgemachte Cross-Over-Küche, die bayerische Schmankerln kreativ mit internationalen Einflüssen vereint.“ Unter Cross-Over wird die Kombination unterschiedlicher Esskulturen und Kochkünste sowie die Vermischung klassischer Regional- und Nationalküchen verstanden. Das Restaurant ist unter der Woche täglich von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Es gibt Frühstück und wechselnde Mittagsgerichte. Ein spezielles Angebot ist am Freitag vorgesehen. Ludwig nennt es das Retteressen: „Dieses Essen kämpft gegen die Lebensmittelverschwendung an und wird daher zu einem vergünstigten Preis angeboten.“ Am Wochenende bleibt das Restaurant geschlossen.

Der Bürokomplex Weitblick 1.7 von außen. Foto: Peter Fastl

Weitblick 1.7 - der Namen orientiert sich an der B17 - gilt als moderner, mehrgeschossiger Bürokomplex. Eine Kindertagesstätte sowie ein Kongress- und Tagungsbereich runden neben der Gastronomie das Angebot ab. Eigentümer des Objekts sind Investoren der Hannover Leasing. Die Vermittlung des neuen Gastronomen erfolgte durch die Kragler Immobilien GmbH, heißt es.

Unweit vom Innovationspark liegt das Messegelände in Augsburg. Hier treten die Tafeldecker seit Jahresbeginn 2023 als Caterer auf. Bei Veranstaltungen ist das Team im Einsatz. Serviert werden unter anderem Tapas.

Der Innovationspark gilt als Wirtschaftsförderungsprojekt. Knapp 70 Hektar Fläche, so groß wie rund hundert Fußballfelder, stehen hier zur Verfügung. Auf dem Campusgelände werden Wirtschaft und Wissenschaft verzahnt. Forschungseinrichtungen sind ebenso angesiedelt wie einige Firmengebäude und Bürokomplexe.