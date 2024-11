Die Uhr für den Posttunnel am Augsburger Hauptbahnhof tickt

Aus Sicht der Deutschen Bahn kommt ein Erhalt des Posttunnels am Augsburger Hauptbahnhof für die Erschließung der Bahnsteige grundsätzlich infrage, allerdings müsste jemand die Kosten dafür tragen. Das geht aus einem Schriftwechsel zwischen Stadt Augsburg und der Deutschen Bahn hervor. Die DB wolle dafür kein Geld aufwenden, weil für eine derartige Infrastruktur der Bedarf fehle, so das Unternehmen demnach. Allerdings gibt es auch seitens der Stadt keine Bestrebungen in die Richtung, Geld für DB-Anlagen zu bezahlen.

