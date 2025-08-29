Krise spitzt sich zu: Es gibt immer mehr Arbeitslose in der Region Augsburg

Die wirtschaftliche Lage in der Region Augsburg bleibt angespannt. Die Krise macht sich nicht nur in den Auftragsbüchern der Unternehmen bemerkbar. Sie zeigt sich auch am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erwerbslosen ist im August deutlich gestiegen. Die Quote liegt nun bei 5,1 Prozent. 20.700 Personen sind als Arbeitslose in der Statistik erfasst. Die aktuellen Zahlen dokumentieren das Ausmaß der wirtschaftlich angespannten Situation. Zuletzt gab es im Jahr 2006 für einen August ähnlich hohe Zahlen.

Es gibt fast 5150 offene Stellen in der Region Augsburg

Zumindest am Stellenmarkt gibt es eine Verbesserung: Der Stellenbestand ist etwas gewachsen. Fast 5150 Stellen sind in der Region zu vergeben. Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen Dienstleistungen, Handel, Kfz-Gewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen sowie öffentliche Verwaltung.

Kurzarbeit in der Region Augsburg ist momentan kein großes Thema

Kurzarbeit ist gegenwärtig kein Thema im Wirtschaftsraum. Stand Juli wurden von 25 Betrieben für 190 Personen Kurzarbeit angezeigt. Vor einem Jahr waren es 26 Betriebe mit 470 Personen.