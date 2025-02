Die Zahl der Asylbewerber ist nach unten gegangen

Die bundesweite Reduktion der Zahl von einreisenden Asylbewerbern macht sich auch in Augsburg bemerkbar. Die Zahl der neu hinzukommenden Asylbewerber hat sich im vergangenen Jahr auf einem niedrigen Niveau eingependelt. Dieser Fakt ist in der momentan aufgeladenen Diskussion wichtig – die von manchen Parteien befeuerte Vorstellung, dass von 2015 bis heute ungebremst ein steter Strom von Asylbewerbern aus Afghanistan und Syrien hier ankommt, ist ein Zerrbild. Die Zahlen verlaufen in Wellen, aktuell geht die Tendenz nach unten.

