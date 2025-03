Dieb hat Nagelschere dabei: Polizei ermittelt wegen Diebstahls mit Waffen

Ein 33-Jähriger hat am Mittwoch mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Augsburger Innenstadt gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarkts in der Viktoriastraße gegen 14.20 Uhr, wie der Mann Lebensmittel in seinen Rucksack steckte. Deren Warenwert lag im niedrigen zweistelligen Bereich. Der Mitarbeiter sprach den 33-Jährigen an und verständigte die Polizei.

Ladendieb hat Nagelschere und gefundene Bankkarte dabei: Polizei Augsburg ermittelt

Die Beamten kamen und fanden bei der Kontrolle eine Bankkarte, die der 33-Jährige zuvor offenbar gefunden hatte. Zudem hatte der Mann eine Nagelschere bei sich. Beides stellten die Polizisten sicher. Auch wegen der Nagelschere ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen sowie Unterschlagung gegen den 33-Jährigen. (kmax)