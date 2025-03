Material und Werkzeug von Baustelle geklaut

Ein Unbekannter hat am Dienstag, gegen 14 Uhr, Werkzeug und Material von einer Baustelle in der Königsberger Straße in Lechhausen gestohlen. Laut Polizei liegt der dadurch entstandene Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen der Tat um Hinweise. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ist unter der Telefonnummer 0821/3232310 zu erreichen. (orkr)

Werkzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis