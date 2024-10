Dieb stiehlt Spiegel eines Rollers

Ein Diebstahl hat sich in dieser Woche in der Zimmermannstraße in Oberhausen ereignet. Im Fokus stand ein Motorroller.

Laut Polizei parkte eine 30-Jährige ihren Roller an einer Hauswand. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ein Spiegel entwendet worden war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Die Tat geschah im Zeitraum von Dienstag, 19.30 bis Mittwoch, 23 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)