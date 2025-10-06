Diebe haben Roller im Visier: Tatverdächtige gefasst

Auf Motorroller haben es Diebe in den vergangenen Tagen im Univiertel und in Oberhausen abgesehen. In einem Fall wurden gleich mehrere Tatverdächtige gefasst.

Ein Passant hat am Sonntag gegen 19 Uhr in der Zeppelinstraße im Universitätsviertel unbekannte, junge Männer beobachtet, wie sie an einem Roller hantierten. Laut Polizei versuchten diese wohl das Fahrzeug zu stehlen. Als der Zeuge die Unbekannten ansprach, ergriffen sie die Flucht. Im Rahmen einer Fahndung konnten Polizeibeamte die Tatverdächtigen stoppen. Laut Polizei fanden die Beamten bei ihnen Werkzeug und stellten dies sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Diebstahls gegen die fünf Rumänen im Alter zwischen 14 und 26 Jahren.

In Oberhausen haben ein oder mehrere Unbekannte in der Äußeren Uferstraße einen Roller entwendet. Die Tat geschah in der Zeit von vergangenem Donnerstag gegen Mitternacht bis Sonntagmorgen um 8.30 Uhr.

Eine Polizeistreife fand den Roller stark beschädigt in einem Gebüsch an der Wertach. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323-2510 entgegen. (ina)