Diebe scheitern am guten Einbruchschutz

Vergangene Woche versuchten bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Oskar-Kokoschka-Straße in Pfersee einzubrechen. Sie scheiterten am guten Einbruchschutz der Besitzer. Die Terrassentüre war mit einer entsprechenden Sicherung ausgerüstet. Die Täter beschädigten die Türe massiv, beendeten aber schließlich die Tat vorzeitig, da sie nicht ins Haus gelangen konnten, teilt die Polizei mit. Gerade in der Urlaubszeit nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Hausbewohner. Deswegen rät die Polizei, Nachbarn über die Abwesenheit zu informieren, Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen wegzuräumen. Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen sollte notiert, unbekannte Personen gezielt angesprochen werden, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

