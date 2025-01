Diebe stehlen Kabel aus Gleisbett der Straßenbahn

In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Kupferkabel am Alten Postweg. Der oder die bislang unbekannten Täter trennten die Kupferkabel aus dem Gleisbett der Straßenbahn, meldet die Polizei. Der genaue Beuteschaden werde derzeit noch geklärt. Manipulationen im Bereich der Stromleitungen seien nicht nur strafbar, sondern stellten auch eine erhebliche Gefahr dar, warnt die Polizei. Stromschläge könnten nicht nur für die Täter, sondern auch für die Bevölkerung bei Berührung lebensbedrohlich sein. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise an die Polizeiinspektion Augsburg-Süd unter Telefon 0821/323-2710. (AZ)

