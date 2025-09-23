Diebstahl aus Autos: Augsburger Polizei nimmt 55-Jährigen fest

Ein zunächst Unbekannter hat am Freitag aus mindestens zwei Autos in der Stuttgarter Straße im Bärenkeller Wertgegenstände gestohlen. Die Tat geschah zur Mittagszeit zwischen 12.30 und 13 Uhr. Wie die Polizei weiter berichtet, identifizierten die Beamten im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen einen 55-Jährigen als Tatverdächtigen.

Eine Streife nahm den Mann wenig später fest. Die Einsatzkräfte fanden nach Angaben der Polizei das Diebesgut im Rucksack des Mannes und stellten dieses sicher. Der genaue Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 55-Jährige noch am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. (ina)