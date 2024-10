Missgeschick beim Geldabheben - Täter stiehlt 100-Euro-Schein

Die Polizei sucht einen Täter, der am Dienstagmittag in der Sparkassenfiliale in der Augsburger Straße einen Rentner bestohlen haben soll. Wie die Polizei meldet, hatte ein 74-jähriger Mann gegen 12 Uhr an einem Automaten Geld abgehoben. Als er danach sein Geld zählte, fiel ihm demnach ein 100-Euro-Schein zu Boden. Ein unbekannter Täter soll den Schein unbemerkt genommen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahls. (jöh)

