Dienstwagen-Check: Diese Autos nutzt die Augsburger Stadtspitze

Augsburg

Luxuriös oder bescheiden? Diese Dienstwagen nutzt die Augsburger Stadtspitze

Drei Wagen stehen zur Verfügung. Im Vergleich zu anderen Großstädten setzt man auf dezentere Modelle. Was die Fahrzeuge kosten und wie klimafreundlich sie sind.
Von Jonas Klimm
    Die Augsburger Stadtspitze nutzt unter anderem einen Mercedes-Benz E 300 e 4MATIC Limousine.
    Die Augsburger Stadtspitze nutzt unter anderem einen Mercedes-Benz E 300 e 4MATIC Limousine. Foto: Peter Fastl

    Wer gelegentlich durch den Innenhof der städtischen Verwaltungsgebäude huscht, dem dürften sie bereits aufgefallen sein. Die Dienstwagen des städtischen Fuhrparks – ein Mercedes, zwei BMW – warten auf die (Ober)Bürgermeister und Referenten der Stadt. Zuletzt geriet Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ins Feuer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), weil dieser laut DUH den „schmutzigsten“ Dienstwagen mit dem höchsten CO₂-Ausstoß unter allen deutschen Spitzenpolitikern fährt. Die Stadt Augsburg setzt auf andere Modelle.

