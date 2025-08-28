Luxuriös oder bescheiden? Diese Dienstwagen nutzt die Augsburger Stadtspitze

Wer gelegentlich durch den Innenhof der städtischen Verwaltungsgebäude huscht, dem dürften sie bereits aufgefallen sein. Die Dienstwagen des städtischen Fuhrparks – ein Mercedes, zwei BMW – warten auf die (Ober)Bürgermeister und Referenten der Stadt. Zuletzt geriet Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ins Feuer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), weil dieser laut DUH den „schmutzigsten“ Dienstwagen mit dem höchsten CO₂-Ausstoß unter allen deutschen Spitzenpolitikern fährt. Die Stadt Augsburg setzt auf andere Modelle.

