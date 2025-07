Diese beiden Frauen beschützen Augsburgs natürliche Schätze

Zwei Frauen, die sich für die Natur einsetzen: Das sind Janine Endicott, 38, und Anne-Marie Heinze, 31, die beiden Rangerinnen der Stadt Augsburg. „Der korrekte Jobtitel ist komplizierter, aber wir bezeichnen uns als Rangerinnen. Das beschreibt unsere Arbeit gut“, sagt Endicott. Die beiden Frauen kontrollieren die städtischen Naturschutzgebiete, informieren über seltene Arten und leiten die Besucher an, rücksichtsvoll mit der Natur umzugehen. Die Dürrenastheide ist eines dieser städtischen Schutzgebiete. Das Gras wuchert filzig, der klare Brunnenbach plätschert und eine abgestorbene Kiefer reckt ihre toten Äste in den Himmel. „In so einem Baumstumpf leben bis zu 150 Arten“, sagt Heinze. „Insektenlarven überwintern dort, Pilze und Flechten zersetzen das Holz. Mit etwas Glück leben sogar Eremiten darin – das sind seltene Käfer.“ Doch der Schein intakter Natur trügt.

