Diese christlichen Gruppierungen gibt es in Augsburg

Oft ist wenig von christlichen Gruppen abseits von katholischer und evangelischer Kirche bekannt. Welche davon in Augsburg vertreten sind und was sie ausmacht.

Fast täglich sind sie in der Augsburger Innenstadt zu sehen: die Zeugen Jehovas. Am Rand von Plätzen und Straßen versuchen sie, Passantinnen und Passanten von ihrem Glauben zu überzeugen. Ihrer Lehre nach könne die "Schlacht von Armageddon" jederzeit bevorstehen. Diese Schlacht werde "allen von Menschen gemachten Regierungen ein Ende" bereiten. Nur diejenigen, "die Gott dienen", würden überleben, heißt es auf der Webseite der Gemeinschaft. Dieser Glaubensgrundsatz steht beispielhaft dafür, wie sehr sich die Lehren der einzelnen christlichen Orientierungen unterscheiden. Außenstehende können sich oftmals kein Bild dieser Gemeinschaften machen. Stattdessen ermöglichen teils ehemalige Mitglieder Einblicke. Die Vielfalt christlicher Gemeinschaften in Augsburg ist enorm. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Abseits der Hauptkirchen bilden die Zeugen Jehovas die größte christliche Gruppe in Augsburg. Von den insgesamt etwa 170.000 Zeugen in Deutschland leben etwa 1400 im Raum Augsburg, teilt ein Sprecher mit. Tom Schwarzer (Name geändert) wuchs in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas auf, Teile seiner Familie sind bis heute dort. fAls junger Mann zweifelte Schwarzer immer mehr an der christlichen Gemeinschaft, der er viele Jahre angehörte. Nach dem Ausstieg hätten die Gemeinde und seine Familie den Kontakt zu ihm abgebrochen. Die Zeugen Jehovas begründen die ihnen von ehemaligen Mitgliedern vorgeworfene soziale Ächtung mit Glaubensgrundsätzen. "Der Austritt ist in ihren Augen eine unverzeihliche Sünde. Du beschmutzt alles", sagt Schwarzer. Die Zeugen Jehovas bestreiten, dass ehemalige Mitglieder im Leben nicht mehr allein zurechtkommen. Nach Aussage eines Sprechers können Gemeindemitglieder frei entscheiden, ob sie den Kontakt zu ehemaligen Mitgliedern einschränken oder gänzlich beenden wollen.

Offiziell Königreichsaal genannt: Das Gemeindezentrum der Zeugen Jehovas in Kempten. Foto: Ralf Lienert

Nach eigener Aussage habe Schwarzer nach dem Ausstieg lange mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt. Damit sei er kein Einzelfall, sagt er. Er kritisiert: „Man fühlt sich so, als ob man ohne die Gemeinschaft nicht mehr selbstständig leben könnte.“ Das sehen die Zeugen Jehovas anders: Die meisten ehemaligen Mitglieder würden problemlos mit ihrem Leben fortfahren. Schwarzer wirft den Zeugen auch vor, nur bestimmte Bücher oder Medien zu erlauben. Die Bibel ist dabei besonders wichtig – mit einer eigenen Übersetzung. Auf Nachfrage bestreiten die Zeugen Jehovas, bestimmte Bücher und andere Medien zu verbieten.

Zeugen Jehovas: Mitgliederwachstum verlangsamt sich

Zwar hat sich das Mitgliederwachstum in den vergangenen Jahren verlangsamt. Jedoch bleiben die Zahlen für Deutschland relativ stabil mit leicht steigender Tendenz, teilen die Zeugen Jehovas mit. Weshalb die Zahlen so konstant bleiben, erklärt Klaudia Hartmann vom Referat für Weltanschauungsfragen des Bistums Augsburg: "Kritik wird als Stimme Satans interpretiert. Außerdem hält das Gemeinschaftsgefühl in der Gemeinde vom Austritt ab." Schwarzer ergänzt: "Es gibt eine Denunziationspflicht. Wenn jemand mitbekommt, dass du etwas Verbotenes getan hast, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit den Ältesten gemeldet werden." Als Älteste werden die Gemeindevorsteher der Zeugen Jevohas bezeichnet. Die Gemeinden finanzieren sich über Spenden der Mitglieder. In Augsburg besitzen die Zeugen mehrere Gemeindehäuser - die sogenannten Königreichsäle. Davon gibt es insgesamt vier in Augsburg: in Haunstetten, Oberhausen, Lechhausen und Pfersee.

Eine weitere christliche Gemeinde in Augsburg ist die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage - im Volksmund auch "Mormonen" genannt. Weltweit gibt es 16 Millionen Mitglieder, davon leben 288 in Augsburg, teilt ein Sprecher mit. Kennzeichnend für diese christliche Gruppe ist die ausgeprägte Missionarstätigkeit auf der ganzen Welt. Finanziert wird die Gemeinschaft durch Spenden der Mitglieder. In der Vergangenheit wurde die Glaubensgemeinschaft in den USA für ihren Umgang mit Homosexualität kritisiert. Auf Anfrage teilt ein Sprecher mit, dass die Kirche Jesu Christi sich gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz und im Mietrecht einsetzt und sich für eine solche Gesetzgebung starkmacht. Die Kirche Jesu Christi hat erst im Jahr 2008 ein neues Gotteshaus im Hochfeld errichten lassen. Damit verfügt die Gemeinde über die modernste Kirche in ganz Augsburg.

Im Jahr 2008 wurde das Gemeindezentrum der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage Hochfeld errichtet. Foto: Annette Zoepf





Neben diesen Gemeinschaften sind einige evangelische Freikirchen in Augsburg vertreten. So zum Beispiel die "Freie Christengemeinde Arche Augsburg", die Teil des Bundes der freikirchlichen Pfingstgemeinden ist. Bis zu 350 Personen würden die Gottesdienste besuchen, teilt Pastor Andreas Neumann mit. Finanziert wird die Kirche durch Spenden, die nicht verpflichtend sind. Musikalisch sind die Gottesdienste etwas Besonderes: Vornehmlich wird moderne Rock- oder Popmusik gespielt. Neumann ergänzt: "Die "Arche" richtet sich auch an Familien mit Kindern, daher ist es nicht ungewöhnlich, dass bis zu 150 Kinder und Jugendliche im Gemeindehaus im Sheridanpark sind." Vor 40 Jahren, also 1984, wurde die Freikirche in Augsburg gegründet. Vor elf Jahren zog die Gemeinde in das Gemeindehaus im Sheridanpark in Augsburg-Pfersee. Die "Arche" ist ein gemeinnütziger Verein mit etwa 240 festen Mitgliedern.

Eine relativ neue christliche Bewegung aus Südkorea namens Shinjeonji scheint sich ebenfalls in Augsburg zu etablieren. Das Bistum Augsburg habe dazu schon Beratungsanfragen bekommen, teilt es mit. "Das bedeutet, dass erste Mitglieder nach Augsburg gezogen sind", sagt Klaudia Hartmann. Shinjeonji verspricht den Gläubigen eine 'neue Erde in Einheit mit Gott'. So heißt es zumindest vom Anführer der Gruppe, Lee Man-he. Das Bistum Augsburg warnt vor fragwürdigen Praktiken der Gemeinschaft. Wie der BR berichtet, soll es im Rahmen von Shinjeonji zu Stalking und körperlichen Bestrafungen der Mitglieder gekommen sein. Das Bistum Augsburg warnt, dass Mitglieder immer mehr Zeit für Shinjeonji aufbringen würden. Das könne bis zum Kontaktabbruch zur Familie reichen.

Organisation "JZ Help" hilft Aussteigern bei Neuanfang im Alltag

Aussteiger haben es oftmals schwer, im Alltag wieder Fuß zu fassen. Für die Aussteiger der Zeugen Jehovas bietet die Organisation "JZ Help, bei der auch Tom Schwarzer tätig ist, Beratung an. Außerdem kann man sich an das Referat für Weltanschauungsfragen im Bistum Augsburg wenden. "Es ist wichtig, überzeugte Anhängerinnen und Anhänger gleichwertig zu behandeln und als normale Menschen anzusehen", sagte Ulrike Schiesser, die österreichische Bundesbeauftragte für Sekten auf einem Studientag des Bistums Augsburg. Sie ergänzt: "Traumatische und emotionale Erlebnisse bringen Menschen zum Zweifeln. Logische Argumente rufen eher Aggression hervor."