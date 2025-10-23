Von Trüffel-Parmesan-Naan bis Flammkuchen: Das sind Augsburgs Neueröffnungen im Oktober

Ob indische Küche im neuen Gewand, eine charmante Weinbar oder vietnamesisch-europäische gehobene Küche – die Gastronomie in Augsburg hat wieder einige Veränderungen vorzuweisen. Auch im Oktober gibt es Neueröffnungen in der Stadt.

„Tandooré“ in der Ludwigstraße: Butter Chicken und Trüffel-Parmesan-Naan

In der Ludwigstraße, wo früher das italienische Lokal „La Tavernetta“ war, hat das „Tandooré“ eröffnet. Karan Kumar und seine Schwester Karina setzen hier auf indische Küche mit europäischen Einflüssen. Auf der Karte stehen Klassiker wie Butter Chicken, aber auch Gerichte wie ein Trüffel-Parmesan-Naan oder indisch inspirierte Burger. Neben dem Restaurantbetrieb hat das „Tandooré“ auch eine Bar, an der Champagner und Weine angeboten werden. Mehr über das Lokal lesen Sie hier.

„Atlântico“ in der Karlstraße mit portugiesischem Wein, Fisch und mehr

Mit Wein befasst sich auch die neue portugiesische Weinbar „Atlântico“ in der Karlstraße. Die Besitzerin Cristina Modesto betreibt seit Jahren das Feinkostgeschäft „O Moliceiro“ in der Altstadt. Nun konnte sie sich mit ihrer Bar einen Traum erfüllen. „Der Wein steht im Mittelpunkt“, betont sie. Daneben hat das „Atlântico“ wechselnde Tagesgerichte sowie Kaffee und portugiesische Puddingtörtchen Pastéis de Nata zu bieten. Mehr zu dem kulinarischen Angebot und der Besitzerin finden Sie hier.

Café Friedrich am Hessing-Park soll neuer Treffpunkt in Göggingen werden

In Göggingen eröffnet Mitte Oktober auf dem Gelände der Hessing-Stiftung das Café und Bistro „Friedrich“. Viele Jahre wurde hier das Hessing-Park-Café betrieben. Ende 2023 kam es aus Altersgründen zu einer Schließung. Danach wurde das Gebäude aufwendig saniert. Nun soll es hier bodenständige französische Küche geben. Morgens wird ein französisches Frühstück angeboten, mittags täglich wechselnde Quiches und am Abend eine breite Auswahl an Flammkuchen, Burgern und Sandwiches sowie Fleisch und vegetarische Gerichte. Mit langen Öffnungszeiten will das Lokal ein Angebot für Patienten, Angehörige, Personal und Gäste schaffen. Mehr zu dem Millionen-Projekt finden Sie hier.

„Untitled“ in der Klinkertorstraße: gehobene Küche zu fairen Preisen

Das neue Restaurant „Untitled“ in der Klinkertorstraße bietet Fine Dining ohne Förmlichkeit. „Ohne Dresscode, ohne steife Regeln“, heißt es auf der Website des neuen Lokals. Hier werden vietnamesische Speisen aus gehobener Küche mit europäischen Einflüssen serviert. Der 28-jährige Koch Huy Nguyen hat nach der Arbeit in Spitzenküchen mit dem „Untitled“ in Augsburg sein erstes eigenes Restaurant eröffnet. Die Gerichte auf der Karte sind zum Teilen vorgesehen. Alle zwei Wochen wechseln zwei Gerichte. Eine detaillierte Gastro-Kritik lesen Sie hier.

Café und Patisserie „Artisanal“ kommt ins Köpfhaus am Fuggerplatz

Das neue Café „Artisanal“ eröffnet im historischen Köpfhaus. Die Karte von Betreiber Mihail Pruteanu und seiner Schwester Elena Simitari reicht von Pfannkuchen über Zitronencreme, bis hin zu Croissants, Krapfen und Desserts im Glas. Bei den Getränken stehen Kaffee, Tee sowie Wein und Bier zur Auswahl. Das Konzept der Geschwister setze auf handwerkliche Backkunst sowie hochwertige, möglichst regionale und biologische Zutaten. Mehr zu dem neuen Café lesen Sie hier.