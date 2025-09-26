Diese Restaurants und Cafés haben in Augsburg im September eröffnet

Die Gastro-Szene in Augsburg ist im ständigen Wandel. So gab es auch im September wieder Neueröffnungen von Restaurants und Cafés, die das gastronomische Angebot in der Stadt künftig bereichern. Ein Überblick über die neu hinzugekommenen Gaststätten der vergangenen Wochen.

Tacos und Burritos in der „Barrio Cocina“ im Theaterviertel

Im Mai machte die „Sushi-Bar“ in der Straße Am Katzenstadel nach fast 30 Jahren zu. Doch wo eine feste Gastro-Größe geht, da öffnet sich die Tür für ein neues Angebot in Augsburg. In diesem Fall für das „Barrio Cocina“ von Emanuel Schmid-Martinez und Elias Kern. Auf der Karte stehen Tacos und Burritos – von „shared plates“ können die Gäste an einem Tisch gemeinsam essen und probieren. Bis spät in die Nacht soll es zudem Drinks geben, wie es auf der Instagram-Seite des Betriebs heißt. Die beiden Betreiber sehen ihr neues Restaurant im Theaterviertel als „Nachbarschaftsküche“, die von mittags bis abends ehrliches Essen serviert. Mehr über das „Barrio Cocina“ und dessen Gründer lesen Sie hier.

Vietnamesisches Streetfood im „Elisabeth“ am Augsburger Stadtmarkt

In der Viktualienhalle am Augsburger Stadtmarkt tut sich ebenfalls etwas. Wo einst der Imbiss „Wellknown Pleasures“ zu finden war, hat nun das „Elisabeth“ geöffnet. Gründerin Elisabeth Nguyen war bereits zuvor mit ihrem Streetfoodwagen unter anderem auf der Dult unterwegs. Am Stadtmarkt setzt sie jetzt auf authentisches vietnamesisches Streetfood – von Pho-Suppen, über belegte Sandwiches bis hin zu Salaten sowie Frühlings- und Sommerrollen. Lesen Sie hier mehr über den neuen Stand.

Urbanes Café „Oh Coffee“ an der Ludwigstraße in Augsburg

Das „Yard Coffee“ ist nicht weit weggezogen – von der Ludwigstraße ein paar hundert Meter weiter zum Obstmarkt. Und doch liegt auch am alten Standort wieder Kaffee-Duft in der Luft. Mit dem „Oh Coffee“ beerbt ein urbanes Café seinen Vorgänger. Durch die große Fensterfront sticht es mit Minimalismus und Beton-Optik hervor. Inhaber Christoph Steinle legt den Fokus auf die Getränke und urbane Komponenten. Von Cappuccino über Matcha-Latte bis zu Bio-Limonade, Spritz und Gin-Tonic ist für viele Geschmäcker etwas zu finden. Zudem gibt es kleinere Snacks wie veganen Kuchen, Sandwiches oder Franzbrötchen. Als kleines Highlight – das verrät auch ein Mischpult, das neben der Theke steht – sollen dort regelmäßig DJ-Events stattfinden. Und auch im Bismarckviertel – in der Bismarckstraße 4 – dürfen sich die Augsburgerinnen und Augsburger über ein neues „Oh Coffee“ freuen. Wer mehr über das Café erfahren will, liest hier weiter.

Weingeschäft „The Winery“ schenkt 70 Weine auf dem Stadtmarkt aus

Und es geht noch einmal zurück auf den Stadtmarkt: Hier gibt es jetzt auch ein neues Weingeschäft, „The Winery“. Betreiber ist das Hotel Maximilian‘s, im Angebot sind 70 Weine, die vor Ort ausgeschenkt und verkauft werden, dazu einige kalte Speisen wie Quiche mit Salat oder einen Oliven-Mix. Innen ist zwar nicht viel Platz, dafür gibt es mehrere Plätze im Außenbereich. Mehr Informationen zu „The Winery“ gibt es hier.

Italienisch inspirierte Tagesbar „Somo“ in der Augsburger Altstadt

„Somo“ ist kurz für „Social Moments“ – und diese soll es am Standort in der Augsburger Altstadt jetzt in Hülle und Fülle geben. Die italienisch inspirierte Tagesbar serviert tagsüber Focaccia, süßes Gebäck und Kaffee und soll in den Abendstunden mit Drinks und Musik zum Treffpunkt für Augsburgerinnen und Augsburger werden. Das „Somo“ findet sich mit seiner Marmor-Optik, den hellen Farben und hohen Hockern in der Straße Hinter der Metzg 7. Betreiber Paul Reisch hat mit 23 Jahren bereits einiges an Gastro-Erfahrung gesammelt – als Praktikant im Hotel Maximilian‘s, in der Hotelfach-Ausbildung, später mit dem eigenen Crêpes-Stand, zwei eigenen Kiosken und einem Stand auf dem Aichacher Christkindlmarkt. Im „Somo“ setzt Reisch an einigen Tagen auch auf Afterwork-Abende und Daydrinking-Partys mit DJ. Lesen Sie hier mehr über die neue Altstadt-Tagesbar.

Japanische Küche beim „TT Izakaya“ in der Alfred-Nobel-Straße

Auch in der Nähe der Augsburger Uniklinik gibt es einen Neuzugang für die Gastro-Szene: das „TT Izakaya“ in der Alfred-Nobel-Straße 9. Laut der Webseite der Eigentümer steht das Restaurant für authentische japanische Küche, aber nicht nur dafür. Es soll Moderne und Tradition verbinden und für Familie, Leidenschaft und echte Gastfreundschaft stehen. So steht auch das „TT“ im Namen für die Initialen der Vornamen der Inhaber sowie deren Kinder. Gäste sollen sich wie zu Hause fühlen, in der Tradition der japanischen Izakayas – „kleinen geselligen Gaststätten, in denen man gemeinsam isst, trinkt und den Alltag hinter sich lässt“, wie es auf der Webseite heißt. Auf der Speisekarte stehen Sushi, Ramen, Yakitori und saisonale Spezialitäten mit modernen Akzenten.

Und was ist sonst so in der Augsburger Gastro-Szene los?

In der Marktgaststätte am Stadtmarkt zeichnet sich eine Nachfolge-Lösung für Karin Brasseur ab. Die langjährige Chefin des Gastro-Betriebs hört Ende des Jahres auf. Für die Zukunft der Marktgaststätte gibt es offenbar große Pläne.