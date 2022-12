Diese Thermen befinden sich in der Nähe von Augsburg

In Augsburg selbst gibt es keine Therme im klassischen Sinn. Wir stellen Ihnen vier Thermen vor, die Sie von Augsburg aus gut erreichen können.

Ob als Geschenk für den Partner oder als kleine Belohnung zwischendurch - ein Besuch in einer Therme ist stets mit Entspannung und Wellness verbunden. In der Fuggerstadt Augsburg gibt es allerdings keine Therme im klassischen Sinn. Wir stellen Ihnen daher in diesem Artikel vier Thermen vor, die Sie von Augsburg aus bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können, nennen Adressen, Kontaktdaten und Eintrittspreise der jeweiligen Thermen und listen auf was Sie dort erwartet.

Titania Neusäß - diese Therme kann von Augsburg aus mit dem Bus erreicht werden

Informationen: Das Titania in Neusäß bietet seinen Besucherinnen und Besuchern neben einem Innenbereich auch eine Saunalandschaft sowie diverse Veranstaltungen, wie eine Ladies-Night oder eine lange Sauna Nacht. Zudem finden regelmäßig Schwimm und Aqua-Fitness Kurse im Titania statt.

Das in bietet seinen Besucherinnen und Besuchern neben einem Innenbereich auch eine Saunalandschaft sowie diverse Veranstaltungen, wie eine Ladies-Night oder eine lange Sauna Nacht. Zudem finden regelmäßig Schwimm und Aqua-Fitness Kurse im statt. Adresse: Birkenallee 1, 86356 Neusäß

Birkenallee 1, 86356 Eintrittspreise : Ein zweistündiger Aufenthalt beginnt bei 18,50 Euro. Ein Übergang in die Sauna kostet zusätzlich 10 Euro. Die vollständige Preistabelle finden Sie auf der offiziellen Webseite des Titania .

Ein zweistündiger Aufenthalt beginnt bei 18,50 Euro. Ein Übergang in die Sauna kostet zusätzlich 10 Euro. Die vollständige Preistabelle finden Sie auf der offiziellen Webseite des . Öffnungszeiten: Das Titania in Neusäß ist täglich zwischen 9.30 und 21.00 Uhr geöffnet. Der Saunabereich schließt jeweils eine Stunde später.

Das in ist täglich zwischen 9.30 und 21.00 Uhr geöffnet. Der Saunabereich schließt jeweils eine Stunde später. Kontakt: Sie erreichen das Titania in Neusäß telefonisch unter 0821 / 65 06 03 - 0 sowie per E-Mail unter info@titania-neusaess.de.

Sie erreichen das in telefonisch unter 0821 / 65 06 03 - 0 sowie per E-Mail unter info@titania-neusaess.de. Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten : Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Titania in Neusäß über die Haltestelle " Neusäß Titania " (Buslinien 500 und 501) direkt erreichbar. Der Bahnhof in Neusäß ist etwas mehr als 10 Minuten zu Fuß vom Titania entfernt. Autofahrern bietet das Titania einen separaten Parkplatz an.

Weniger als eine Stunde von Augsburg entfernt: Die Therme Bad Wörishofen

Informationen: Die Therme in Bad Wörishofen , die sich selbst als Südsee-Therme bezeichnet, verfügt über verschiedene Thermal und Vitalbäder, eine Sauna-Landschaft und eine Gastronomie , die direkt vom Wasser aus erreicht werden kann. Der Zutritt zum Thermenbereich ist in Bad Wörishofen erst ab 16 Jahren gestattet.

Die in , die sich selbst als Südsee-Therme bezeichnet, verfügt über verschiedene Thermal und Vitalbäder, eine Sauna-Landschaft und eine , die direkt vom Wasser aus erreicht werden kann. Der Zutritt zum Thermenbereich ist in erst ab 16 Jahren gestattet. Adresse: Thermenallee 1, 86825 Bad Wörishofen

Thermenallee 1, 86825 Eintrittspreise : Ein zweistündiger Kurzaufenthalt kostet 16 Euro pro Person. Darin ist die Nutzung des Sportbads enthalten. Für den Übergang in das "Thermenparadies", das Vitalbad sowie die textilfreie Sauna sind jeweils 4 bzw. 5 Euro nachzuzahlen. Für eine Übersicht aller Eintrittspreise besuchen Sie bitte die offizielle Webseite der Therme in Bad Wörishofen .

Ein zweistündiger Kurzaufenthalt kostet 16 Euro pro Person. Darin ist die Nutzung des Sportbads enthalten. Für den Übergang in das "Thermenparadies", das Vitalbad sowie die textilfreie Sauna sind jeweils 4 bzw. 5 Euro nachzuzahlen. Für eine Übersicht aller besuchen Sie bitte die offizielle Webseite der in . Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch: 10.00 bis 22.00 Uhr, Donnerstag und Freitag: 10.00 bis 23.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 00.00 Uhr.

Sonntag bis Mittwoch: 10.00 bis 22.00 Uhr, Donnerstag und Freitag: 10.00 bis 23.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 00.00 Uhr. Kontakt: Das Team der Therme in Bad Wörishofen ist während der Öffnungszeiten telefonisch unter 08247 / 39 93 00 sowie per E-Mail unter info@therme-badwoerishofen.de erreichbar.

Das Team der in ist während der Öffnungszeiten telefonisch unter 08247 / 39 93 00 sowie per E-Mail unter info@therme-badwoerishofen.de erreichbar. Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten : Vom Augsburger Hauptbahnhof aus ist die Therme in Bad Wörishofen in gut einer Stunde mit dem Zug und einem anschließenden Fußweg von etwa 15 Minuten erreichbar. Vor der Therme in Bad Wörishofen gibt es eine Vielzahl an Parkmöglichkeiten inklusive einiger Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, an denen nach dem Ladestandard "Typ 2" geladen werden kann.

Für kleine und große Rutschen-Fans aus Augsburg: Die Therme in Erding

Informationen: Die Therme in Erding gilt als eines der größten Freizeitbäder der Welt. Den Besucherinnen und Besuchern stehen 27 Rutschen, 40 Schwimm- und Thermalbecken sowie 35 Dampfbäder und Saunen zur Verfügung. Weiterhin verfügt die Therme in Erding über ein Wellenbad, das bis zu zwei Meter hohe Wellen produziert. Auch mehrtägige Aufenthalte in der Therme Erding sind möglich, da einige Hotels einen direkten Thermenzugang haben.

Die in gilt als eines der größten Freizeitbäder der Welt. Den Besucherinnen und Besuchern stehen 27 Rutschen, 40 Schwimm- und Thermalbecken sowie 35 Dampfbäder und Saunen zur Verfügung. Weiterhin verfügt die in über ein Wellenbad, das bis zu zwei Meter hohe Wellen produziert. Auch mehrtägige Aufenthalte in der sind möglich, da einige Hotels einen direkten Thermenzugang haben. Adresse: Thermenallee 1-5, 85435 Erding

Thermenallee 1-5, 85435 Eintrittspreise : Ein zweistündiger Aufenthalt kostet pro Person 22 Euro. Der Aufpreis für die Benutzung der "Vital-Oase" sowie des Saunabereichs beträgt 8 Euro. Alle aktuellen Tarife entnehmen Sie bitte der offiziellen Webseite der Therme in Erding .

Ein zweistündiger Aufenthalt kostet pro Person 22 Euro. Der Aufpreis für die Benutzung der "Vital-Oase" sowie des Saunabereichs beträgt 8 Euro. Alle aktuellen Tarife entnehmen Sie bitte der offiziellen Webseite der in . Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10.00 bis 23.00 Uhr, Samstag, Sonntag und bayerische Feiertage : 9.00 bis 23.00 Uhr.

Montag bis Freitag: 10.00 bis 23.00 Uhr, Samstag, Sonntag und bayerische : 9.00 bis 23.00 Uhr. Kontakt: Telefonisch ist die Therme Erding unter 08122 / 55 00 erreichbar. Einen Kontakt via E-Mail können Sie unter kundenservice@therme-erding.de herstellen.

Telefonisch ist die unter 08122 / 55 00 erreichbar. Einen Kontakt via E-Mail können Sie unter kundenservice@therme-erding.de herstellen. Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten : Im Halbstundentakt fährt vom Augsburger Hauptbahnhof aus ein Zug (beispielsweise der IC 2083) zum Bahnhof München Ost. Dort steigen Sie in die S2 Richtung Erding und steigen bei der Haltestelle " Altenerding " in die Buslinie 570 um. Diese hält direkt an der Therme in Erding . Alternativ können Sie einen der Parkplätze vor der Therme nutzen.

Von Augsburg aus gut mit dem Zug zu erreichen: Die Altmühltherme in Treuchtlingen

Informationen: Die Altmühltherme in Treuchtlingen bietet ihren Besucherinnen und Besuchern ein Thermalbad nach dem balneologischen Prinzip sowie diverse Dampfbäder und Erholungsbereiche an.

Die in bietet ihren Besucherinnen und Besuchern ein Thermalbad nach dem balneologischen Prinzip sowie diverse Dampfbäder und Erholungsbereiche an. Adresse: Bürgermeister-Döbler-Allee 12, 91757 Treuchtlingen

Bürgermeister-Döbler-Allee 12, 91757 Eintrittspreise : Ein zweistündiger Aufenthalt in der Altmühltherme in Treuchtlingen kostet 8,90 Euro, eine Tageskarte 14,90 Euro. Der Aufpreis für die Saunalandschaft beträgt 6 Euro. Alle Eintrittspreise inklusive möglicher Rabattierungen finden Sie auf der offiziellen Webseite der Altmühltherme in Treuchtlingen .

Ein zweistündiger Aufenthalt in der in kostet 8,90 Euro, eine Tageskarte 14,90 Euro. Der Aufpreis für die Saunalandschaft beträgt 6 Euro. Alle inklusive möglicher Rabattierungen finden Sie auf der offiziellen Webseite der in . Öffnungszeiten: Die Altmühltherme in Treuchtlingen hat täglich zwischen 9.00 und 21.00 Uhr geöffnet.

Die in hat täglich zwischen 9.00 und 21.00 Uhr geöffnet. Kontakt: Sie erreichen das Team der Treuchtlinger Altmühltherme telefonisch unter 09142 / 9603 - 0, per WhatsApp unter 09142 / 9603 - 0 und per E-Mail unter info@altmuehlvital.de.

Sie erreichen das Team der Treuchtlinger telefonisch unter 09142 / 9603 - 0, per unter 09142 / 9603 - 0 und per E-Mail unter info@altmuehlvital.de. Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten : Der Regionalexpress RE16 fährt regelmäßig innerhalb von etwas mehr als 50 Minuten von Augsburg nach Treuchtlingen . Dort können Sie über die Buslinie 801.1 die Altmühltherme direkt erreichen. Insgesamt dauert die Strecke nur knapp eine Stunde. Autofahrer können die Parkplätze der Therme nutzen.

Lesen Sie dazu auch