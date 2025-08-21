Dieser Augsburger Polizist jagt seit 25 Jahren illegale Graffiti-Sprayer

Mit illegalen Graffiti soll ein 29-Jähriger im August einen Gesamtschaden von rund 10.000 Euro in Augsburg verursacht haben. Bis vergangene Woche. Da wurde er auf frischer Tat ertappt. Die Polizei nahm den jungen Mann am Leonhardsberg vorläufig fest. Gerhard Hildmann wird sich darüber gefreut haben. Jedes Identifizieren von illegalen Sprayern bedeutet für den Polizeihauptkommissar einen Erfolg im Kampf gegen die Sachbeschädigungen an Häusern, Mauern und historischen Bauten. Es ist ein endloser Kampf. Als Leiter der Arbeitsgruppe Graffiti des Polizeipräsidiums Schwaben Nord führt Hildmann ihn seit 25 Jahren. Der 59-Jährige erzählt, warum gemeinsame Städteurlaube für seine Ehefrau manchmal eine „Katastrophe“ sind und welcher Sprayer ihm am meisten Kopfzerbrechen bereitet hatte.

