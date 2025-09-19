Dieser bekannte Steg in der Augsburger Altstadt musste gesperrt werden

Im Zuge der Bachablässe hat die Stadt Augsburg an zwei Fußgängerstegen Schäden festgestellt, die zur sofortigen Sperrung führen. Zum einen muss der Fußgängersteg zwischen dem Kapitelhof und Auf dem Rain (Lechviertel; nahe der Stadtmetzg) geschlossen werden.

Zum anderen ist die Fußgängerbrücke über den Proviantbach zwischen der Kleingartenanlage an der Reichenberger Straße und der Proviantbachstraße (parallel zum Localbahngleis) betroffen. Die Stadt arbeitet an einem Sanierungskonzept. Aktuell sei noch nicht prognostizierbar, wie lange die Sperrung aufrechterhalten bleiben muss. (skro)