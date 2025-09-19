Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Dieser bekannte Steg in der Augsburger Altstadt musste gesperrt werden

Augsburg

Dieser bekannte Steg in der Augsburger Altstadt musste gesperrt werden

Neben einer Brücke in der Altstadt darf auch ein Übergang am Proviantbach nicht mehr benutzt werden. Bei der Inspektion während der Bachablässe wurden Schäden festgestellt.
    • |
    • |
    • |
    Der charakteristische Fußgängersteg im Lechviertel nahe der Gasse Auf dem Rain muss nach einer Inspektion gesperrt werden.
    Der charakteristische Fußgängersteg im Lechviertel nahe der Gasse Auf dem Rain muss nach einer Inspektion gesperrt werden. Foto: Martin Augsburger/Augsburger Wassermanagement System/dpa-tmn

    Im Zuge der Bachablässe hat die Stadt Augsburg an zwei Fußgängerstegen Schäden festgestellt, die zur sofortigen Sperrung führen. Zum einen muss der Fußgängersteg zwischen dem Kapitelhof und Auf dem Rain (Lechviertel; nahe der Stadtmetzg) geschlossen werden.

    Zum anderen ist die Fußgängerbrücke über den Proviantbach zwischen der Kleingartenanlage an der Reichenberger Straße und der Proviantbachstraße (parallel zum Localbahngleis) betroffen. Die Stadt arbeitet an einem Sanierungskonzept. Aktuell sei noch nicht prognostizierbar, wie lange die Sperrung aufrechterhalten bleiben muss. (skro)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden