Handwerker mit Herz: Er erlöste Augsburger Grundschüler vom Klo-Gestank

Der Gestank muss entsetzlich gewesen sein. Er drang aus den Jungen-Toiletten in der Grundschule am Roten Tor teils bis in die Gänge hinaus. Einige Schüler sollen sich den Gang zur Toilette lieber verkniffen haben, als dorthin zu gehen. Trotz mehrerer Versuche bekam man das Problem an der Schule nicht in den Griff. Es stank jahrelang. Bis eine Mutter aus dem Elternbeirat auf Christof Wollny traf. Der 69-Jährige, der mit seiner Tochter einen Abflussdienst in Stadtbergen betreibt, hörte die Geschichte von der Roten-Tor-Schule - und schaltete sich ein.

