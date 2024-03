Augsburg

vor 31 Min.

Dieses Wochenende in Augsburg: Riesenspinnen im Kongress am Park

Riesenspinnen und Insekten tummeln sich am Samstag und Sonntag im Kongress am Park.

Von Lilo Murr

An diesem Wochenende vom 22. bis 24. März dreht sich vieles ums Wasser, aber auch um Lieblingsmärchen im Zelt. Was sonst noch in Augsburg geboten ist.

Was für eine Zeit. Heute ist der Welttag der Poesie, gestern war Frühlingsanfang. Nur beim Glück ist Deutschland abgerutscht. Vom 16. auf den 24. Platz. Gewonnen haben erstaunlicherweise die Finnen. Sei’s drum. Am Wochenende vom 22. bis 24. März warten jede Menge „Glücksmomente“ auf Interessierte. Das Wochenende bringt für Augsburg viele Konzerte mit Vorhang auf für Finn & Jonas aus Dortmund . Die Zwillinge aus dem Ruhrpott sind mit neuen Songs zurück und kommen am Samstag, 19.30 Uhr, in die Soho Stage in der Ludwigstraße . Dagegen ist der Auftritt von Bates am Sonntag abgesagt. Alle Infos und Tickets unter musikkantine.de.

Derrick, Reckless und Ulan Bator Crew nennen sie sich und kommen aus Leipzig. Zu erleben am DJ-Pult mit Bassmusik am Freitag, 23 Uhr, im City Club am Königsplatz.

Zum Late Night Konzert laden am Freitag „Roots Caravan" ins Bob's Oberhausen an der Ulmer Straße. Start ist um 22 Uhr.

Mit Modern Jazz kommt das Chris Gall Trio am Samstag, 20.30 Uhr, in den Jazzclub an der Philippine-Welser-Straße.

American Power aus der Schweiz versprechen Suzie Candell & the Screwdrivers am Samstag, 20 Uhr, in der Four Corner Music Hall in der Siemensstraße.

Am Samstag, 20 Uhr, wird das Spielleuteorchester Flute & Drums der Schönheit der Natur eine musikalische Hommage widmen. Und zwar im Abraxas an der Sommestraße.

Mit „Klartext für das Hirn und Kraftfutter für die Beine". Das Berlin Boom Orchestra verwöhnt Fans von Reggae, Dub und Rap am Samstag ab 20.30 Uhr, in der Ballonfabrik in der Austraße.

Silvano Tuiach alias „Geisterfahrer", ist am Samstag mit „Geht's no" im Parktheater am Gögginger Klausenberg ab 19.30 Uhr zu erleben.

Steak, Mais und Grilläpfel will Jörg Fischer auf den Grill legen und seine Lieblingsmärchen erzählen. Am Freitag, 20 Uhr, im Märchenzelt an der Sommestraße. Am Sonntag gibt es lustige Märchen ab 14 Uhr von Tieren, geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Infos unter maerchenzelt.de. Das ist am Wochenende 22. bis 24. März noch in Augsburg geboten Riesenspinnen und Insekten tummeln sich am Samstag und Sonntag im Kongress am Park. Mit von der Partie ist laut Veranstalter die größte lebende Vogelspinne der Welt. Dazu gibt es einen pädagogischen Streichelzoo. Geöffnet jeweils von 11 bis 18 Uhr. Alle Infos unter insectophobie.de.

Wem das doch zu gruselig ist, der kann am Freitag, Samstag und Sonntag den Weltwassertag feiern. Mit einer Welterbe-Fahrradtour am Freitag oder einem Wasserspaziergang (Samstag) sowie einem Besuch des historischen Wasserwerks am Hochablass am Sonntag ab 12 Uhr. Alle Informationen gibt es unter us-augsburg.de/umweltbildungszentrum.

Selbst wenn der Plärrer erst am 31. März startet, ob Dirndl und Lederhosn noch passen, kann man in der Trachtnacht am Samstag testen. Wo? In der Riegele Biermanufaktur an der Frölichstraße. Beginn 20 Uhr, die Band heißt passend „Leck'o mio". Prost.

Im Kleinen Goldenen Saal in der Jesuitengasse steht um 19.30 Uhr ein Festkonzert zum „325. Geburtstag von Johann Adolph Hasse" auf dem Programm. Infos unter mozartgesellschaft.de.



Meike Droste liest am Samstag, 19.30 Uhr, aus Brechts „Flüchtlingsgesprächen". Und zwar im Bayernkolleg an der Schillstraße. Es gibt noch Karten bei der Buchhandlung am Obstmarkt.



