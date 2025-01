Digitale Karte: Hier stehen Augsburgs älteste Häuser nach Stadtbezirk

Verlassen ist es, dieses unscheinbare Gebäude in der Frauentorstraße. Die verschmierten Fensterscheiben im Erdgeschoss dienen nur noch als Plakatwand. Ein Blick ins Innere offenbart eine herausgerissene Tür und von den Wänden abbröckelnden Putz. Auf den ersten Blick wirkt das Haus in der Frauentorstraße 18 wie ein gewöhnliches leerstehendes Gebäude in der Innenstadt. Doch kaum jemand weiß, dass es sich hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand um das älteste Gebäude mit Wohnraum in Augsburg handelt. Im Kern stammt es aus dem Jahr 1338. So sieht es in den anderen Stadtbezirken aus.

