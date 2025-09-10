Icon Menü
Digitalminister Mehring kontert Kritik aus Augsburg: „Betteln nicht um Mitfahrer“

Digitalminister Mehring kontert Kritik aus Augsburg: „Betteln nicht um Mitfahrer“

Der Schlagabtausch zwischen den drei Partnern des Polit-Bündnisses mitte.augsburg wird schärfer. Die Freien Wähler stellen am Donnerstag die Weichen für die Kommunalwahl.
Von Nicole Prestle
    Wer geht für die Freien Wähler in Augsburg als OB-Kandidat ins Rennen? Die FW Augsburg wollen diese Frage am Donnerstag klären.
    Wer geht für die Freien Wähler in Augsburg als OB-Kandidat ins Rennen? Die FW Augsburg wollen diese Frage am Donnerstag klären. Foto: Armin Weigel/dpa (Symbolbild)

    Der Ton zwischen den Akteuren des ehemaligen Polit-Bündnisses mitte.augsburg wird rauer. Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) konterte am Mittwoch die Vorwürfe von FDP und Bürgervereinigung Pro Augsburg, die ihn für das Scheitern des überparteilichen, kommunalen Zusammenschlusses verantwortlich gemacht hatten: „Wir haben eine Trittbrettfahrt angeboten, betteln aber nicht um Mitfahrer“, so Mehring. Am Donnerstagabend will er wie geplant mit den Freien Wählern Augsburg die Mannschaft für die Kommunalwahl 2026 aufstellen. Seine Hoffnung ruht dabei auf einem Kandidaten.

