„Finger weg vom Hochablass“: Leser diskutieren intensiv über das Radfahren auf dem Übergang

Bisher ist der Hochablass-Steg nur für Fußgänger zugelassen. Wer als Radfahrer an Werktagen nicht absteigt und schiebt, muss mit einer Verwarnung rechnen. Dies könnte sich in Zukunft ändern, denn die Stadt überlegt, den Steg zu bestimmten Tageszeiten für den Radverkehr freizugeben. Dabei müsste laut Tiefbauamt die Brüstung durch ein Geländer erhöht werden, um Radfahrer vor Abstürzen zu sichern.

Das Thema bewegt viele Augsburgerinnen und Augsburger, die uns in Leserbriefen ihre Meinung mitgeteilt haben. Während für viele das Absteigen weiterhin sinnvoll erscheint, würden sich manche über die Fahrerlaubnis freuen. Die meisten halten die geforderte Brüstung für sinnlos. Ein Überblick über die verschiedenen Meinungen:

Nicht den Hochablass verschandeln

Dass die Ämter und Behörden in Augsburg leider nicht so bürgerfreundlich ticken wie gewünscht, ist ja allgemein bekannt. In diesem Fall kommt mal jemand auf die gute Idee, das Radeln auf dem Hochablass zu bestimmten Zeiten freizugeben, und schon wiehert der Amtsschimmel wieder mit einer Schnapsidee: Wenn radeln erlaubt wird, müsste die Betonbrüstung erhöht werden. Scheinbar fällt dauernd ein Radfahrer über die Brüstung, was komischerweise nie in der Zeitung steht. Ja, geht‘s noch, dieses Denkmal und Augsburger Sehenswürdigkeit mit einem Gitter oder sonstigem zu verschandeln? Dann lieber schieben und Finger weg vom Hochablass. Wir sind schon in den 60er Jahren als Kinder über den Hochablass geradelt. Damals war es kein Problem, zu schieben oder ganz langsam hinter den Fußgängern herzuzuckeln – leider heutzutage schwierig mit bestimmten „Radfahrertypen“. Kontrolliert das, holt die Rüpel vom Rad und kassiert die ordentlich ab, der Stadtsäckel könnte es doch sicherlich gebrauchen! Außerdem müssen dann vermutlich an vielen Augsburger Lech- und Wertachbrücken, die mit Radwegen versehen sind, die Brüstungen ebenfalls erhöht werden! (Michael Wolf, Königsbrunn)

Bitte keine Radler auf dem Hochablass

Ich bin seit geraumer Zeit Rollstuhlfahrer. Bei den Zählungen am Hochablass stellt sich die Frage, wie Schwerbehinderte, Kinderwagen, Kinder und ältere Leute berücksichtigt werden. Natürlich, Radfahren ist umweltfreundlich und nachhaltig, aber auch das rücksichtsvolle Miteinander hat seine Wichtigkeit. Und daran hapert es bei viele Radfahrern. Darum eine Bitte an der Stadtverwaltung: keine Radfahrer auf dem Hochablass. 50 Meter lang das Fahrrad schieben, ist wahrhaftig nicht zu viel verlangt! (Alessandro Pacelli, Augsburg)

Das Verbot gibt es aus gutem Grund

Seitdem die Fußgängerbrücke am Hochablass gebaut wurde, ist aus gutem Grund darauf Fahrradfahren nicht erlaubt. Schon immer gibt es jedoch etliche Radfahrer, die rücksichtslos sich selbst und Fußgänger – auch mit Kinderwagen – auf der eng und winklig verlaufenden Brücke gefährden. Man stelle sich nur einmal untertags oder nachts ohne Beleuchtung fahrende Radler vor, die dort mit Fußgängern oder entgegenkommenden Radlern zusammenstoßen: Rettungsdienste können die Unfallstelle auf der Brücke nicht anfahren. Deshalb ist es Radlern auf dieser kurzen Wegstrecke zumutbar, ihr Rad ausnahmslos zu schieben. Der ADFC hat jetzt Gelegenheit, Farbe zu bekennen; er muss seine Klientel einmal ausnahmsweise dazu auffordern, derartige Gefährdungen auf Fußwegen ernst zu nehmen. (Mathias Kuntzer, Augsburg)

Wer sein Rad liebt, schiebt nicht

Wer sein Rad liebt, schiebt?! Diesen Spott liebt der gemeine Radler nicht. Er hat sich ein Fahrrad gekauft – und kein Schiebrad. Natürlich: Schieben geht schon, irgendwie. So wie Ketchup zu aufgeplatzten Weißwürsten auch irgendwie geht. Aber der bayerische Schwabe mit Lebensart findet‘s halt grausig. Meine Praxis: Schrittgeschwindigkeit, wenn Leute unterwegs sind – sonst normales Tempo. Einen Fuffi in der Tasche und es gegebenenfalls wie ein Mann nehmen: Spende an die notorisch unterfinanzierten Überwachungsbehörden. Aber nein, nein und nochmals nein: Es geht nicht um „irgendwie“ – das haben wir schon. Augsburg hat bereits ein langsames Schiebe- und Bettelampelradnetz. Sorry, ich wiederhole mich: Wir brauchen stattdessen ein durchgängiges und leistungsfähiges Rad-Vorrangnetz. (Dr. Jens E. Wunderwald, Augsburg)

Bahn frei für Radler am Hochablass

In einer als „Fahrradstadt“ ausgerufenen Stadt wird es hoffentlich bald eine Fahrradfahrererlaubnis über diese für Fußgänger und Radfahrer wichtige Verbindung zur Innenstadt geben, wie es früher schon war. Die Brüstungshöhe ist für mich ein fadenscheiniges Argument! Warum äußert sich der ADFC nicht dazu? Leider wurde in Ihrem Artikel nicht erwähnt, ob all die geschobenen Fahrräder mitgezählt wurden. Auf dem Königsplatz muss ich als Radfahrer auch den Platz mit Fußgängern teilen. (Wolfgang Heinz, Augsburg)

Mauer bauen und fahren lassen

Sehr, sehr kompliziert! Ich bin jahrelang über den Hochablass in die Arbeit geradelt, früh, mittags und abends. Ich musste um 7.30 Uhr zahlen, ganz allein auf dem Hochablass. Ich musste um 22 Uhr zahlen, ganz allein auf dem Hochablass. Dies Diskussion gibt es seit gefühlt 30 Jahren. Erhebungen müssten genauso lange in der Schublade liegen, fehlt nur die Frage, wie viele Radfahrer schon über die Mauer in den Lech gefallen sind. Bauen Sie eine drei Meter hohe Mauer und geben Sie den Hochablass wenigstens für die frei, die früh in die Arbeit fahren. (Margot Albert, Rommelsried)