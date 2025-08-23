Diskussion um Sicherheitsauflagen beim Plärrer-Umzug: „Wir müssen dringend reden“

Ein ideales Wetter sei es für den Plärrer-Festumzug, sagen die Musiker des Spielmannszugs Gersthofen-Herbertshofen, die an einem Café in der Maximilianstraße vor dem Start noch in Ruhe ein Bierchen trinken. Jonny, einer von ihnen und gut gelaunt, greift am Tisch zur Trompete und bläst ein Prosit. Die umstehenden Zuschauer, die auf den Umzug warten, applaudieren. Die Veranstaltung lockt am Samstagmittag tausende Menschen in die Stadt. Was für die Teilnehmenden und die Schaulustigen Tradition und Freude bedeutet, verlangt den Organisatoren im Hintergrund viel ab. Die Anforderungen an die Sicherheitsvorkehrungen sind inzwischen so gestiegen, dass die Verantwortlichen sagen, sie wissen nicht mehr, ob sie den Umzug so weiterhin stemmen können.

