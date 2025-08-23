Icon Menü
Diskussion um Sicherheitsauflagen beim Augsburger Plärrer-Umzug: „Wir müssen dringend reden“

Augsburg

Diskussion um Sicherheitsauflagen beim Plärrer-Umzug: „Wir müssen dringend reden“

Der Plärrer-Umzug mit rund 90 Gruppen und vielen Zuschauern hat Augsburgs Innenstadt Samstagmittag in eine fröhliche Festzone verwandelt. Doch die Organisatoren sagen, sie seien jetzt am Limit.
Von Ina Marks
    Der Festumzug des diesjährigen Herbstplärrers begeisterte viele Zuschauer in der Augsburger Innenstadt. Auch bei Oberbürgermeisterin Eva Weber und Ministerpräsident Markus Söder schien die Laune prächtig.
    Der Festumzug des diesjährigen Herbstplärrers begeisterte viele Zuschauer in der Augsburger Innenstadt. Auch bei Oberbürgermeisterin Eva Weber und Ministerpräsident Markus Söder schien die Laune prächtig. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Ein ideales Wetter sei es für den Plärrer-Festumzug, sagen die Musiker des Spielmannszugs Gersthofen-Herbertshofen, die an einem Café in der Maximilianstraße vor dem Start noch in Ruhe ein Bierchen trinken. Jonny, einer von ihnen und gut gelaunt, greift am Tisch zur Trompete und bläst ein Prosit. Die umstehenden Zuschauer, die auf den Umzug warten, applaudieren. Die Veranstaltung lockt am Samstagmittag tausende Menschen in die Stadt. Was für die Teilnehmenden und die Schaulustigen Tradition und Freude bedeutet, verlangt den Organisatoren im Hintergrund viel ab. Die Anforderungen an die Sicherheitsvorkehrungen sind inzwischen so gestiegen, dass die Verantwortlichen sagen, sie wissen nicht mehr, ob sie den Umzug so weiterhin stemmen können.

