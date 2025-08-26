Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Volksfest: Diskussion um Sicherheitsauflagen beim Augsburger Plärrer-Umzug: „Wir müssen dringend reden“

Augsburg

Diskussion um Sicherheitsauflagen beim Plärrer-Umzug: „Wir müssen dringend reden“

Der Plärrer-Umzug hat Augsburgs Innenstadt am Samstag in eine fröhliche Festzone verwandelt. Doch die Organisatoren sagen, sie seien jetzt am Limit. Was sie fordern.
Von Ina Marks
|
    • |
    • |
    • |
    Der Festumzug des diesjährigen Herbstplärrers begeisterte viele Zuschauer in der Augsburger Innenstadt. Auch bei Oberbürgermeisterin Eva Weber und Ministerpräsident Markus Söder schien die Laune prächtig.
    Der Festumzug des diesjährigen Herbstplärrers begeisterte viele Zuschauer in der Augsburger Innenstadt. Auch bei Oberbürgermeisterin Eva Weber und Ministerpräsident Markus Söder schien die Laune prächtig. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Ein ideales Wetter sei es für den Plärrer-Festzug, sagen die Musiker des Spielmannszugs Gersthofen-Herbertshofen, die an einem Café in der Maximilianstraße vor dem Start noch in Ruhe ein Bierchen trinken. Jonny, einer von ihnen und gut gelaunt, greift am Tisch zur Trompete und bläst ein Prosit. Die umstehenden Zuschauer, die auf den Umzug warten, applaudieren. Die Veranstaltung lockt am Samstagmittag tausende Menschen in die Stadt. Was für die knapp 2000 Teilnehmenden und die Schaulustigen Tradition und Freude bedeutet, verlangt den Organisatoren im Hintergrund viel ab. Die Anforderungen an die Sicherheitsvorkehrungen sind inzwischen so immens, dass die Verantwortlichen sagen, sie wissen nicht mehr, ob sie den Umzug weiterhin stemmen können. Sie haben eine Forderung.

    Diskutieren Sie mit
    3 Kommentare
    Martin Bistritzki

    Es wäre so einfach. Das Amt das die Auflagen stellt muss auch die Sicherungen stellen. Nicht kostenlos aber wenn sie 30 Fahrzeuge fordern müssen halt 30 stätische Fahrzeuge bereit gestellt werden. Und zwar bei allen Veranstaltungen. Ich fand die Sicherungsmaßnahmen übertrieben. Da stehen LKWs direkt am Umzugsrand und verschandeln die ganze Atmosphäre. Stellt sie 100m weiter weg, die Straße wäre genauso gesperrt gewesen.

    Susanne Kling

    Es wäre angebracht, die Bilder auch mit einem erklärenden Kommentar zu versehen und nicht unter 86 Bildern das gleiche, nichtssagende bla bla. Dafür bezahle ich nicht das online-abo.

    |
    Rainer Schlerege

    Das habe ich schon mehrfach kritisiert.

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden