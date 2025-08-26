Diskussion um Sicherheitsauflagen beim Plärrer-Umzug: „Wir müssen dringend reden“

Ein ideales Wetter sei es für den Plärrer-Festzug, sagen die Musiker des Spielmannszugs Gersthofen-Herbertshofen, die an einem Café in der Maximilianstraße vor dem Start noch in Ruhe ein Bierchen trinken. Jonny, einer von ihnen und gut gelaunt, greift am Tisch zur Trompete und bläst ein Prosit. Die umstehenden Zuschauer, die auf den Umzug warten, applaudieren. Die Veranstaltung lockt am Samstagmittag tausende Menschen in die Stadt. Was für die knapp 2000 Teilnehmenden und die Schaulustigen Tradition und Freude bedeutet, verlangt den Organisatoren im Hintergrund viel ab. Die Anforderungen an die Sicherheitsvorkehrungen sind inzwischen so immens, dass die Verantwortlichen sagen, sie wissen nicht mehr, ob sie den Umzug weiterhin stemmen können. Sie haben eine Forderung.
Augsburg
Es wäre so einfach. Das Amt das die Auflagen stellt muss auch die Sicherungen stellen. Nicht kostenlos aber wenn sie 30 Fahrzeuge fordern müssen halt 30 stätische Fahrzeuge bereit gestellt werden. Und zwar bei allen Veranstaltungen. Ich fand die Sicherungsmaßnahmen übertrieben. Da stehen LKWs direkt am Umzugsrand und verschandeln die ganze Atmosphäre. Stellt sie 100m weiter weg, die Straße wäre genauso gesperrt gewesen.
Es wäre angebracht, die Bilder auch mit einem erklärenden Kommentar zu versehen und nicht unter 86 Bildern das gleiche, nichtssagende bla bla. Dafür bezahle ich nicht das online-abo.
Das habe ich schon mehrfach kritisiert.
