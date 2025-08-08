Diskussionen um Radweg: Das erste Wahlkampfthema ist gefunden

Der 200 Meter lange Radweg zwischen Firnhaberau und Hammerschmiede hat es zum ersten Thema des heraufziehenden Wahlkampfs für die Kommunalwahl geschafft. Anders ist die Aufregung nicht zu erklären, nachdem jahrelang Argumente dafür und dagegen abgewogen wurden. Vor allem der Rückzieher der CSU wenige Monate nach der Abstimmung wirft Fragen auf, nachdem es objektiv ja keine neue Sachlage gibt, außer dass die bekannten Kritikpunkte von Anliegern nochmal deutlich gemacht wurden.

Die Bürgerliche Mitte liegt mit ihrer Kritik, dass sich die CSU auf einem Schlingerkurs befinde zwischen Koalitionstreue zu den Grünen und dem Bestreben, den Widerstand aus der Anwohnerschaft (und Wählerschaft) in Hammerschmiede und Firnhaberau aufzunehmen, vermutlich nicht daneben. Konstant wirkt das Verhalten der CSU nicht, und auch bei der SPD ist nicht ganz klar, was sie will. Ist sie gegen die Verbreiterung an sich oder gegen die Verbreiterung samt Straßenlaternen und Bäumen? Der Wahlkampf lässt grüßen.

Inhaltlich gibt es Argumente für und gegen den Radwegausbau. 250.000 Euro für 200 Meter sind Geld, aber die vermeintlichen Wege-Alternativen zum Nulltarif sind wenig komfortabel. Das Ackeridyll zwischen den beiden Stadtteilen verliert an seiner ländlichen Anmutung, aber dafür wird im besten Fall Autoverkehr in den Stadtteilen verhindert. Die Argumente sind aber alle ausgetauscht, jetzt sollte etwas passieren. Die Beschlüsse zur Verbreiterung, wenn auch unklar hinsichtlich der Straßenbeleuchtung, liegen vor.